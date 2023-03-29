Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

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29 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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Как Украине запретили вести переговоры с Россией

За срывом переговоров между Украиной и Россией стоял Лондон Сергей Карпухин/РИА Новости
«Провал переговоров будет означать начало третьей мировой войны». Так Владимир Зеленский описывал свое стремление урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии. Но ровно год назад его риторика кардинально изменилась: вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны офис Зеленского решил добиваться «победы на поле боя». В чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем? Подробности...
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Как ПВО России научилась перехватывать «умные бомбы» США

Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?  Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и, особенно, международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    29 марта 2023, 12:04

    Сказать, что внимание всего мира приковано к гонениям властей на Украинскую Православную Церковь, вряд ли возможно. Хотя, казалось бы, ситуация просто вопиющая – в европейском государстве, которое считается демократическим, разворачиваются неслыханные со времен большевиков гонения на крупнейшую религиозную общину страны.

    Под ударом со стороны властей находятся, в частности, два крупнейших украинских монастыря – Киево-Печерская Лавра (в столице страны) и Почаевская Лавра (город Почаев на западе Украины). Оба монастыря принадлежат Украинской Православной Церкви; власти хотят передать их ПЦУ – «Православной Церкви Украины», структуре, которая была создана государством в правление президента Порошенко с помощью патриарха Константинопольского Варфоломея.

    Тот и другой монастырь являются важнейшими для страны духовными центрами. И это не только места молитвы и монашеского подвига – они очень важны в духовной жизни огромного числа верующих украинцев. Это те места, где они находят молитву и Таинства, наставление и утешение в скорбях. Эти монастыри всегда полны как постоянных прихожан, так и паломников со всех уголков страны – и из-за ее пределов. Поэтому отдать их ПЦУ – это значит не просто передать недвижимое имущество от одного владельца к другому. Это значит разорить духовные очаги, которые занимают огромное место в жизни страны в целом – и множества конкретных людей.

    Это было бы разорением, даже если бы у ПЦУ было бы достаточно монахов, чтобы поддержать жизнь в переданных обителях. Монастырь – не фабрика, и тут нужно не просто какое-то число работников подходящей квалификации. Тут нужны те отношения доверия и духовной близости, которые выстраиваются годами и десятилетиями, нужна, говоря мирским языком, репутация. Но сколько-нибудь заметного числа монашествующих у ПЦУ нет; у нее и с прихожанами-то не очень хорошо. Церковные здания, переданные ПЦУ, нередко стоят полупустыми – или вовсе закрытыми на замок.

    Вариант, на котором настаивают власти – монахи могут остаться и продолжать свое служение, если перейдут из УПЦ в ПЦУ – отвергается по каноническим причинам. Каноны – это внутренние законы жизни Церкви, и, в случае с ПЦУ они были нарушены. Дело в том, что в православном богословии большое значение имеет понятие апостольского преемства. Апостолы передали власть пасти Церковь и совершать таинства своим преемникам, Епископам, через таинство рукоположения. Непосредственные преемники Апостолов – следующему поколению пастырей, и так далее. Непрерывная цепочка рукоположений связывает каждого православного Епископа и священника с Апостолами.

    Фото: РИА Новости

    Причем речь идёт не только и не столько об административной власти. Через рукоположение передаются особые дары Святого Духа, необходимые для пастырского служения. Беда в том, что ПЦУ была организована на базе так называемого «Киевского Патриархата», структуры, в начале 1990-тых созданной Филаретом Денисенко, который, проиграв борьбу за престол Патриарха Московского, решил создать себе собственный патриархат, объявив себя, при поддержке светских властей, «Патриархом Киевским».

    Это не только не было признано никем в православном мире – Денисенко был предан анафеме, отлучению от Церкви, что, на тот момент, признали все, включая патриарха Константинопольского Варфоломея. Часть «епископов» ПЦУ, включая ее главу, Сергея Думенко – это люди, как «постриженные в монахи», так и «рукоположенные в сан» Филаретом, когда он уже был под анафемой и никаких Таинств совершать не мог. То есть ПЦУ – это структура, в которой апостольское преемство утрачено. Разумеется, для мирских политиков все это непонятно и не интересно. Какое еще апостольское преемство? Нации нужна национальная Церковь, обслуживающая национальные интересы, так, как этого требуют национальные вожди. Такая Церковь есть – это ПЦУ. Если вам так надо по воскресеньям ходить в церковь – вот в нее и ходите. Не хотите? Ну значит, вы агенты Москвы.

    В политике конфликтующие стороны играют на одном и том же поле, по понятным обеим сторонам правилам. Есть интересы, которые преследует та и другая сторона. Есть ресурсы, которыми она располагает – деньги, оружие, пропагандистские мощности, союзники, которые, в свою очередь преследуют их собственные интересы. Есть вполне понятная мотивация – приверженность тем или иным центрам силы, расчет на их покровительство. Есть племенные страсти толпы, которые ее вожди едва ли разделяют – зато умело используют. Влияет ли все это на поведение людей Церкви? Да, они тоже могут гнуться под ветрами этого мира и поддаваться его соблазнам.

    Но, вместе со всем этим, в Церкви присутствует и совсем другая мотивация, которую политики мира сего не видят в упор – люди действительно верят в Бога, желают угодить Ему и обрести вечное спасение. Церковь существует именно благодаря людям, которые относятся к Богу всерьез – более серьезно, чем к нации, мировым центрам силы и чему либо еще. Поэтому усилия загнать всех православных Украины в ПЦУ и буксуют – верующие не хотят, чтобы их веру и церковную жизнь определяли политики, презрительно-безразличные к тому, что дня них является величайшей святыней и определяет смысл их жизни.

    Это не конфликт между сторонниками Украины и Российской Федерации. Это конфликт между государством, функционеры которого вообще не верят в существование такой вещи, как религиозная совесть, и верующими людьми, для которых Церковь – это дом Божий, а не инструмент тех или иных центров силы, располагаются ли они в Киеве, Москве или Вашингтоне. Но для, собственно, центров силы, заметных игроков на политическом поле, происходящее с Украинской Церковью это испытание – в смысле «проверка». Ситуация, в которой проясняется, насколько люди действительно привержены принципам, хранителями которых себя объявляют.

    Митрополит Киевский Онуфрий (а вслед за ним и патриарх Московский Кирилл) обращались в различные международные организации с призывом обратить внимание на то, что права украинских верующих попираются. Нельзя сказать, что это не принесло никаких плодов. В защиту лавр, хотя и довольно сдержанно, высказался Папа Римский, председатель всемирного совета Церквей, ряд христианских сообществ. Но реакция на преследование самой многочисленной религиозной общины в одной из европейских стран оказалась гораздо более сдержанной, чем можно было бы ожидать.

    Госдеп, который в религии прав человека играет ту же роль, что Папа в Католицизме – или, по крайней мере, претендует на это – хранит величественное молчание. Впрочем, это трудно назвать шокирующей неожиданностью – ПЦУ и было создано при живейшем участии американской дипломатии, если не по ее инициативе. Помалкивает и Архиепископ Кентерберийский, которого, впрочем, можно понять. Он слишком поглощен продвижением повесточки в своей общине и преодолением сопротивления тех, кто все еще верит в Библию. А вот патрирах Константинопольский прямо поддерживает изгнание УПЦ из Киево-Печерской Лавры – хотя некоторые греческие иерархи и выступают против.

    Реакция (или, вернее, слабость этой реакции) показывает на разрушение того, что называется «символическим капиталом», причем как у светских, так и у религиозных его носителей.

    Поясню, что я имею в виду. Мы живем в мире конкуренции, где люди, корпорации, государства и их союзы преследуют свои интересы. Однако это нельзя назвать «законом джунглей» в чистом виде – кроме грубой силы большое значение имеет и сила мягкая. Доверие людей к тому, что у вас есть принципы и вы их будете придерживаться.

    Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и, особенно, международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. И тут возникает неизбежное напряжение между приверженностью определенной стороне конфликта (какой ни есть, а это наш сукин сын, в наших интересах его поддерживать) и желанием сохранить репутацию людей принципиальных. Принципиальность проявляется, как раз, когда люди готовы отодвинуть свои интересы ради принципов

    Но, увы, гораздо чаще мы видим забвение принципов ради интересов. Это понятно – но символический капитал это разрушает, и разрушает быстро. Вопрос «а на чем, собственно, основаны притязания патриарха Варфоломея или Госдепа США пасти народы?» тут возникает неизбежно. И убедительного ответа на него нет.

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