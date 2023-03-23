Католических церквей уже давно как минимум две

Взгляд
24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 06:59  |  vz.ru
Разделы

Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
Перейти в раздел…

Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте насытим праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. Чтобы на День России мы могли поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Перейти в раздел…

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
Подробности...

Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон
    Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2» У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню» Фигуристу Костомарову ампутировали пальцы левой руки
    Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста Мурашко сообщил о локализации очагов сибирской язвы в России Минюст внес в реестр иноагентов блогера Варламова
    США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона Демонстранты в Париже спели напоминающую «Катюшу» песню Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге

    Главная тема


    Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

    «начну вас громить»


    Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина

    разновидность фанатизма


    Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина

    временные выплаты


    На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий

    Видео

    боевые действия


    Зачем в Киеве заговорили о контрударе по Артемовску

    специальный репортаж


    «Люди поймут, что о них не забыли». Как «карта русского» поможет соотечественникам

    влияние младоевропейцев


    Европу готовят к смене лидера

    «лихие 90-е»


    Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

    «идеальный спектакль»


    Премьер Японии в Киеве помог скорее России

    партнёрские отношения


    Тимофей Бордачев: Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

    личное оскорбление


    Сергей Миркин: Новый закон Зеленского направлен против США и военных

    суд понарошку


    Алексей Зензинов: Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
    Сергей Худиев

    Католических церквей уже давно как минимум две

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    23 марта 2023, 12:12

    Собрание германских католических епископов, клириков и мирян, известное как «Синодальный путь», недавно официально присягнуло ЛГБТ-повестке и приняло ряд деклараций, которые знаменуют, возможно, еще не признанный официально, но уже состоявшийся раскол в Католической церкви.

    Внутри этой крупнейшей христианской общины мира уже сложились две в принципе несовместимые религии, которые строят себя на разных основаниях. Но обо всем по порядку.

    «Синодальный путь» возник как движение, требующее реформ в Церкви в ответ на кризис, связанный с сексуальными преступлениями в среде духовенства. Было заявлено, что подобные злоупотребления – результат бесконтрольной власти епископов, и Церковь нуждается в демократизации.

    Очень быстро оказалось, что «демократизация» должна включать в себя отмену традиционного церковного учения об этике в области пола. В частности, «Синодальный путь» подавляющим большинством голосов (в том числе голосов епископов) постановил, что Католическая церковь Германии будет благословлять однополые союзы начиная с 2026 года. Процесс разработки соответствующих «чинопоследований» уже начат. Было также принято постановление о том, что Католическая церковь должна «уделять больше внимания потребностям интерсексуалов и транссексуалов», в частности, должна быть предусмотрена возможность в записи о крещении ребенка не указывать его пол, а взрослые прихожане, если они «сменили пол», должны иметь возможность легко изменить свое семейное положение и имена в реестре крещений.

    Надо отметить, что некоторые германоязычные епископы отнеслись к решениям синодалов с резким неодобрением. Кардинал Герхард Мюллер, бывший префект Конгрегации доктрины веры, довольно язвительно заметил: «Они [либеральные германские епископы] претендуют на ведущую роль во вселенской Церкви. Речь действительно идет о том, чтобы осчастливить весь мир своей мудростью и освободить отсталых и необразованных католиков и их епископов в других странах, включая Папу, от бремени Божественного Откровения и заповедей...

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Их цель – преобразование Церкви Триединого Бога в мирскую сервисную организацию. Тогда мы пришли бы, наконец, к «религии всеобщего братства», то есть религии без Бога, открывшегося через Христа, без Истины, выходящей за пределы конечного разума, без догматов и таинств как необходимых средств благодати для спасения».

    Влиятельный швейцарский кардинал Курт Кох даже сравнил склонность либеральных богословов переписывать учение Церкви под влиянием мирских идеологий с тем, что было при нацистах: «Это явление уже было во времена национал-социалистической диктатуры, когда так называемые Немецкие христиане видели новое откровение Бога в крови, и почве, и возвышении Гитлера». «Немецкие христиане» были пронацистским движением в Лютеранской церкви, которое переписывало вероучение, чтобы согласовать его с государственной идеологией.

    Конечно, такое сравнение может показаться неоправданно резким – содержательно ЛГБТ-идеология не имеет ничего общего с национал-социализмом. Но кардинал указывает на другое – либеральную богословскую позицию, согласно которой те или иные внецерковные учения, приобретшие влияние в данную эпоху, будь то национал-социализм, марксизм или ЛГБТ, рассматриваются как «откровение Бога в истории», и вера Церкви должна переписываться под их влиянием.

    Как писал в свое время о «Немецких христианах» богослов Карл Барт, «наш протест должен быть направлен на источник всех конкретных ересей – на тот факт, что рядом со Священным Писанием как единственным откровением от Бога «Немецкие христиане» объявляют Volkstum (расу) в ее прошлом и политическом настоящем вторым откровением». Современные либеральные богословы объявляют таким «вторым откровением» «современное общество» и (весьма голословно) «научные знания о сексуальности», под влиянием которых традиционные христианские доктрины должны быть пересмотрены.

    Как говорит либеральный кардинал Жан-Клод Оллерих, «изменение в цивилизации, которое мы наблюдаем сегодня, – это величайшее изменение со времен изобретения колеса. Церковь всегда шла в ногу со временем и всегда приспосабливалась. Но на это всегда было гораздо больше времени. Сегодня мы должны быть быстрее. В противном случае мы потеряем контакт, и нас больше не поймут».

    «Идти в ногу со временем» оказывается гораздо более важным, чем хранить верность Библии и двухтысячелетней традиции. Но такой подход означает самоликвидацию Церкви. Смысл существования Церкви в том, что она неизменно хранит и верно возвещает Божественное Откровение. Идеологические моды меняются, очередные приступы массового помешательства охватывают страны и континенты, потом они проходят, и люди оглядываются на них с горьким недоумением – как мы вообще дошли до жизни такой?

    А Церковь возвещает истину, которая все это время не меняется. Когда все «бегут, задрав штаны, за комсомолом», Церковь не бежит. Это для нее далеко не первый пробегающий мимо комсомол. Люди, которые побежали за комсомолом, неизбежно разрушают свои притязания учить истине. Полномочия епископа держатся на том, что он представляет Церковь Христову и возвещает истину, которая открыта Богом, а не придумана людьми. Когда он начинает менять свое учительство, приспосабливаясь к текущей моде, он полностью уничтожает свой авторитет.

    Неслучайно те общины, которые уже приняли либеральную повестку, стремительно теряют прихожан – когда церковь радикально меняет свое учение, она неизбежно вызывает вопрос: ну и когда вы лгали – все эти 2000 лет или сейчас? Что касается реакции Рима, то она была и остается сдержанно-неодобрительной. На днях государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин сказал, что «постановления «Синодального пути» не соответствуют текущему учению Церкви... Святой Престол самым определенным образом выступает против благословения однополых пар».

    Современный Ватикан – не оплот консерватизма (увы), но они понимают, что эскапады германских либералов могут спровоцировать открытый раскол. Впрочем, вероучительный раскол уже налицо. Часть католиков держится традиционных христианских доктрин – Бог реально существует, Он открылся в Иисусе Христе, не в нашей власти переписывать Божественное Откровение, мы должны верно хранить и возвещать его.

    Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •