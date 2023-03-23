Католических церквей уже давно как минимум две

Собрание германских католических епископов, клириков и мирян, известное как «Синодальный путь», недавно официально присягнуло ЛГБТ-повестке и приняло ряд деклараций, которые знаменуют, возможно, еще не признанный официально, но уже состоявшийся раскол в Католической церкви.

Внутри этой крупнейшей христианской общины мира уже сложились две в принципе несовместимые религии, которые строят себя на разных основаниях. Но обо всем по порядку.

«Синодальный путь» возник как движение, требующее реформ в Церкви в ответ на кризис, связанный с сексуальными преступлениями в среде духовенства. Было заявлено, что подобные злоупотребления – результат бесконтрольной власти епископов, и Церковь нуждается в демократизации.

Очень быстро оказалось, что «демократизация» должна включать в себя отмену традиционного церковного учения об этике в области пола. В частности, «Синодальный путь» подавляющим большинством голосов (в том числе голосов епископов) постановил, что Католическая церковь Германии будет благословлять однополые союзы начиная с 2026 года. Процесс разработки соответствующих «чинопоследований» уже начат. Было также принято постановление о том, что Католическая церковь должна «уделять больше внимания потребностям интерсексуалов и транссексуалов», в частности, должна быть предусмотрена возможность в записи о крещении ребенка не указывать его пол, а взрослые прихожане, если они «сменили пол», должны иметь возможность легко изменить свое семейное положение и имена в реестре крещений.

Надо отметить, что некоторые германоязычные епископы отнеслись к решениям синодалов с резким неодобрением. Кардинал Герхард Мюллер, бывший префект Конгрегации доктрины веры, довольно язвительно заметил: «Они [либеральные германские епископы] претендуют на ведущую роль во вселенской Церкви. Речь действительно идет о том, чтобы осчастливить весь мир своей мудростью и освободить отсталых и необразованных католиков и их епископов в других странах, включая Папу, от бремени Божественного Откровения и заповедей...

Их цель – преобразование Церкви Триединого Бога в мирскую сервисную организацию. Тогда мы пришли бы, наконец, к «религии всеобщего братства», то есть религии без Бога, открывшегося через Христа, без Истины, выходящей за пределы конечного разума, без догматов и таинств как необходимых средств благодати для спасения».

Влиятельный швейцарский кардинал Курт Кох даже сравнил склонность либеральных богословов переписывать учение Церкви под влиянием мирских идеологий с тем, что было при нацистах: «Это явление уже было во времена национал-социалистической диктатуры, когда так называемые Немецкие христиане видели новое откровение Бога в крови, и почве, и возвышении Гитлера». «Немецкие христиане» были пронацистским движением в Лютеранской церкви, которое переписывало вероучение, чтобы согласовать его с государственной идеологией.

Конечно, такое сравнение может показаться неоправданно резким – содержательно ЛГБТ-идеология не имеет ничего общего с национал-социализмом. Но кардинал указывает на другое – либеральную богословскую позицию, согласно которой те или иные внецерковные учения, приобретшие влияние в данную эпоху, будь то национал-социализм, марксизм или ЛГБТ, рассматриваются как «откровение Бога в истории», и вера Церкви должна переписываться под их влиянием.

Как писал в свое время о «Немецких христианах» богослов Карл Барт, «наш протест должен быть направлен на источник всех конкретных ересей – на тот факт, что рядом со Священным Писанием как единственным откровением от Бога «Немецкие христиане» объявляют Volkstum (расу) в ее прошлом и политическом настоящем вторым откровением». Современные либеральные богословы объявляют таким «вторым откровением» «современное общество» и (весьма голословно) «научные знания о сексуальности», под влиянием которых традиционные христианские доктрины должны быть пересмотрены.

Как говорит либеральный кардинал Жан-Клод Оллерих, «изменение в цивилизации, которое мы наблюдаем сегодня, – это величайшее изменение со времен изобретения колеса. Церковь всегда шла в ногу со временем и всегда приспосабливалась. Но на это всегда было гораздо больше времени. Сегодня мы должны быть быстрее. В противном случае мы потеряем контакт, и нас больше не поймут».

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«Идти в ногу со временем» оказывается гораздо более важным, чем хранить верность Библии и двухтысячелетней традиции. Но такой подход означает самоликвидацию Церкви. Смысл существования Церкви в том, что она неизменно хранит и верно возвещает Божественное Откровение. Идеологические моды меняются, очередные приступы массового помешательства охватывают страны и континенты, потом они проходят, и люди оглядываются на них с горьким недоумением – как мы вообще дошли до жизни такой?

А Церковь возвещает истину, которая все это время не меняется. Когда все «бегут, задрав штаны, за комсомолом», Церковь не бежит. Это для нее далеко не первый пробегающий мимо комсомол. Люди, которые побежали за комсомолом, неизбежно разрушают свои притязания учить истине. Полномочия епископа держатся на том, что он представляет Церковь Христову и возвещает истину, которая открыта Богом, а не придумана людьми. Когда он начинает менять свое учительство, приспосабливаясь к текущей моде, он полностью уничтожает свой авторитет.

Неслучайно те общины, которые уже приняли либеральную повестку, стремительно теряют прихожан – когда церковь радикально меняет свое учение, она неизбежно вызывает вопрос: ну и когда вы лгали – все эти 2000 лет или сейчас? Что касается реакции Рима, то она была и остается сдержанно-неодобрительной. На днях государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин сказал, что «постановления «Синодального пути» не соответствуют текущему учению Церкви... Святой Престол самым определенным образом выступает против благословения однополых пар».

Современный Ватикан – не оплот консерватизма (увы), но они понимают, что эскапады германских либералов могут спровоцировать открытый раскол. Впрочем, вероучительный раскол уже налицо. Часть католиков держится традиционных христианских доктрин – Бог реально существует, Он открылся в Иисусе Христе, не в нашей власти переписывать Божественное Откровение, мы должны верно хранить и возвещать его.

Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.