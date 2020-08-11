Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
Разделы

Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Вильнюс заявил о переезде Тихановской в Литву
    Участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом В Конгрессе США призвали Лукашенко уйти в отставку Жителя Якутии обвинили в уничтожении 6 тыс. гектаров леса Китайцев призвали экономить еду
    ОМОН вытеснил протестующих из центра Минска Трамп заявил о готовности пригласить Россию на саммит G7 в США На границе Ирака и Кувейта напали на колонну военной техники США Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»
    Протестующие в Минске бросали в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова» Маас заявил о важности роли России в решении конфликтов на Украине и в Сирии Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

    Главная тема


    Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

    «глубоко озабочены»


    США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

    американские санкции


    Немецкая Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

    свидетельские показания


    Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
    Сергей Худиев

    Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		11 августа 2020, 09:16

    Продолжается дискуссия вокруг классификатора болезней МКБ-11, который принят Всемирной организацией здравоохранения и должен быть – к январю 2022 года – принят российским Минздравом. Эта дискуссия высвечивает проблему, которая назревала уже какое-то время, но приобрела особую рельефность в связи с последними событиями. Например, масштабными выступлениями левых экстремистов, последовавшими за трагической смертью Джорджа Флойда.

    Речь о том, что западным научным институтам, задающим стандарты остальному миру (включая Россию), в свою очередь, в ряде областей задают стандарты политические активисты, не имеющие отношения к науке. В новой Международной классификации болезней это проявляется, в частности, тем, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    Читатель может спросить, в чем же тут проблема и почему мы должны беспокоиться об этом решении, принятом учеными медиками. Проблема в том, что это решение мотивировано не наукой, а политикой. И хотя нельзя сказать, что оно открывает ящик Пандоры (он был открыт раньше) – оно знаменует важный этап в подчинении науки идеологии. И нам стоит подумать, хотим ли мы подчинять нашу науку – в данном случае нашу медицину – чужой идеологии.

    Мы привыкли относить к несомненным достоинствам науки ее объективность: ученый в Калифорнии, горячий сторонник Демократической партии США, ученый в Пекине, член КПК, ученый в Москве, который, к примеру, вообще не интересуется политикой – все они, практикуя одинаковый научный метод, должны приходить к тем же результатам. Конечно, на практике все сложнее – но в целом мы привыкли верить в то, что научное сообщество способно саморегулироваться и поддерживать стандарты объективности. Научная истина не может зависеть от идеологических, религиозных или национальных предпочтений конкретных ученых. Правительству, которое не хочет быть побито в международной конкуренции, нужны серьезные научные достижения – и поэтому оно позволяет ученым выполнять их работу и не диктует им, к каким именно выводам они должны приходить. Но таков высокий идеал науки, на практике так бывает не всегда.

    Мы можем вспомнить знаменитую сессию ВАСХНИЛ 1948 года, где ряд ученых подвергались уничтожающей критике не за какие-то, собственно, научные упущения, но за предполагаемое несоответствие материалистической идеологии. Или еще более тяжелый случай с «арийской физикой» национал-социалистов. Поскольку тоталитарные политические движения всегда претендуют на «научность», то на ученых возлагается обязанность обосновывать эти притязания – чем они должны заниматься, под страхом как минимум утраты своих постов.

    Фото: Максим Григорьев/ТАСС

    Нечто подобное – подчинение науки политике – происходит на Западе сейчас. Какое-то время назад, когда консерваторы поднимали тревогу относительно нового тоталитаризма, набирающего силу в западных университетах, от них отмахивались – отсталые люди, полные религиозных и прочих предрассудков, вечно они против всего нового.

    Но по мере развития процесса тревогу стали выражать люди вполне себе прогрессивных убеждений – которые тоже стали замечать, что паровоз прогресса летит куда-то явно не туда.

    Американский физик Лоренс Краусс – известный атеист, которого никак нельзя отнести к лагерю благочестивых консерваторов – написал письмо в газету Wall Street Journal, в котором сравнивает развитие событий в американской науке с «нацистским осуждением «еврейской» науки или сталинской кампанией против генетики, которую возглавлял Трофим Лысенко». Краусс в своем письме приводит примеры западных ученых, которые недавно лишились своих постов из-за того, что активисты сочли их поведение идеологически неправильным, «расистским» или «дискриминационным».

    Но особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Трансгендерность – это душевное расстройство, при котором человек относит себя к противоположному полу и глубоко тяготится своим «неправильным» телом. Это душевное расстройство не следует путать с транссексуальностью – очень редкой врожденной проблемой, когда человек имеет признаки обоих полов. Трансгендер физически ничем не отличается от здорового представителя своего пола; вся его проблема находится исключительно в психической сфере.

    У большинства детей, которые проявляют признаки трансгендерности (или, как еще говорят, «гендерной дисфории»), они проходят сами собой к подростковому возрасту. Девочка, которая предпочитала играть в компании мальчиков с машинками и пистолетиками, в общем случае вырастает в здоровую девушку и становится счастливой женой и матерью. 

    Однако на современном Западе это не так – ребенка, который проявляет признаки отнесения себя к другому полу, могут тут же записать в «трансгендеры», называть его измененным под «психологический пол» именем, кормить тяжелыми гормонами, блокирующими нормальный процесс полового созревания, и готовить к калечащей операции, в ходе которой его навсегда лишат возможности жить нормальной половой жизнью и зачинать детей.

    Специалисты, которые консультируют родителей и самих подростков, действуют в рамках идеологии, которая предписывает при малейших признаках гендерной дисфории тащить человека на гормональную терапию и под нож – даже не пытаясь выяснить, а нельзя ли помочь человеку на психологическом уровне.

    Считается, вопреки всякой очевидности, что человек «рождается» трансгендером, и чем раньше это обнаружат и начнут готовить его к «переходу», тем лучше – потому что если не «переделать» человека в лицо противоположного пола, то он (или она) непременно совершит самоубийство, и «консультанты» стараются внушить это обеспокоенным родителям.

    При этом число случаев гендерной дисфории растет взрывным образом – по официальным данным, например, шведских медиков, число девочек 13-17 лет, относящих себя к противоположному полу, с 2008 по 2018 год выросло на 1500%. Прописью: на одну тысячу пятьсот процентов.  

    Тут уже не только наш брат-консерватор, который был против с самого начала, но и часть либералов начинают замечать, что что-то пошло не так. Джоан Роулинг недавно прославилась, высказав беспокойство обо всех этих девочках, которых поспешно подвергают калечащим операциям. Она вызвала бурю ненависти со стороны ЛГБТ-активистов, от нее отреклись даже актеры, сыгравшие в фильмах по ее книгам. Но она-то, как человек уже очень богатый, может себе это позволить – а вот рядовые научные сотрудники или медики вынуждены подстраиваться, чтобы не вылететь с работы.

    Другие материалы автора

    Можно надеяться, что эта волна исступленного безумия когда-нибудь схлынет, и «специалисты» будут всю свою оставшуюся жизнь платить компенсации изувеченным ими людям. Но пока она еще бушует, мы стоим перед необходимостью решать, что нам делать со стандартами, продиктованными не наукой, а идеологией – и институтами, находящимися под сильным влиянием этой идеологии.

    Конечно, международное сотрудничество в области науки и особенно медицины – огромное и незаменимое благо. Там, где оно оборачивается несомненной пользой, оно должно развиваться. Но нам стоит проявить разборчивость и не импортировать деготь вместе с медом. Война левых активистов с наукой происходит не у нас; и нам вряд ли стоит принимать плоды поражения науки в этой войне. 


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •