Путин дал ряд поручений по итогам совещания о состоянии системы здравоохранения

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

В частности, он поручил правительству обеспечить финансирование для вакцинации от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин.

«Правительству РФ обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 процентов населения Российской Федерации, до 75 процентов лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после государственной регистрации соответствующих вакцин», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения – премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил сохранить в регионах на ближайшие осень и зиму резерв «специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями».

Также президент поручил правительству заложить в бюджете в приоритетном порядке средства на лекарства, тест-системы и оборудование для лечения коронавируса. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения – Мишустин.

Одновременно Путин рекомендовал регионам обеспечить диспансеризацию и прививочную кампанию от гриппа для населения бесплатно и без очереди. Доклад будет предоставлен до 30 августа, далее – раз в два месяца. Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов России.

Также Путин поручил правительству контролировать достаточность объема производства лекарств от ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний сезон. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения –Мишустин.