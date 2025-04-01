Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел 100 км после атаки дрона ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» находился в зоне спецоперации в российском приграничье, где выполнял задачу по уничтожению скопления украинских военных. Системе удалось нанести удары по координатам, переданным разведкой, после чего оператор БПЛА подтвердил поражение цели, сообщает «Петербургский дневник».

Во время сворачивания для перезарядки машину атаковал дрон ВСУ, кумулятивная струя которого прожгла броню в месте расположения механика-водителя Павла Майорова, известного по позывному «Май». Экипаж был контужен, но, несмотря на ранения, принял решение не эвакуироваться, а двигаться к пункту временной дислокации.

Майоров получил тяжелые травмы – у него было раздроблено колено и осколок застрял в руке. Превозмогая боль, он вел машину почти сто километров, потеряв сознание лишь по прибытии на место. Впоследствии врачи смогли спасти его ногу, хотя он не помнит, как попал в госпиталь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» от компании «Ростех» признана одним из самых разрушительных видов оружия в зоне СВО из-за своей способности уничтожать все на своем пути.

Эта система использовала термобарические снаряды для уничтожения укрепленного опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, как сообщило Минобороны.