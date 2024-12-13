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    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генсеков
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    Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 08:18 • Новости дня

    Ростех рассказал о мощи огнеметной системы «Солнцепек»

    Ростех назвал огнеметную систему «Солнцепек» грозным оружием в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» от компании «Ростех» признана одним из самых разрушительных видов оружия в зоне СВО из-за своей способности уничтожать все на своем пути.

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» доказала свою эффективность в зоне специальной военной операции, сжигая все, что может сгореть, сообщает РИА «Новости». Представители госкорпорации «Ростех» отметили, что после залпов системы штурмовики практически не встречают сопротивления. Они пояснили, что «Солнцепек» является одним из самых мощных видов российского вооружения, поскольку от его огня практически невозможно укрыться.

    В Ростехе подчеркнули, что термобарические боеприпасы «Солнцепека» обладают всепроникающим поражающим эффектом. Даже если от осколочно-фугасных снарядов можно укрыться в окопах или других защитных сооружениях, для ТОС таких преград не существует. Боеприпас системы создает высокую температуру, сжигая все, что может сгореть, а ударная волна распространяется дальше, чем у обычных снарядов.

    Особенность «Солнцепека» заключается в конструкции боеприпаса: специальный заряд разбрасывает термобарическую смесь и подрывает ее, создавая объемную детонацию. Эта волна может проникать в любые пространства, что делает систему особенно опасной. Несмотря на попытки противника уничтожить машины, благодаря хорошей защищенности и быстрой работе комплекса, случаи вывода ТОС из строя остаются редкими.

    Ростех также сообщает о регулярных поставках «Солнцепеков» в войска, что свидетельствует о важности и востребованности данной техники на поле боя. Однако противник активно пытается уничтожить эти машины, что подчеркивает их значимость в современных военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили до 45 военных ВСУ ударом «Солнцепека» в Волновахском районе, ранее ВС России поразили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино, а также поразили скопления ВСУ в Харьковской области.

    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    11 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ

    Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.

    Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.

    «Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

    7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

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    10 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал, что не сразу принял решение о назначении Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны, поскольку она выполняет важную роль в деятельности фонда «Защитники Отечества».

    «Не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной», – заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Цивилевой удается совмещать работу в фонде и Министерстве обороны и более эффективно решать задачи, стоящие перед фондом.

    Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Путина и работает во всех 89 субъектах России. Основной задачей фонда является оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о сборе ДНК-материалов у всех российских контрактников, подчеркнув важность этого шага для решения ряда вопросов, включая установление отцовства и жилищные проблемы.

    Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ. Кроме того, участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от СПЧ.

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    12 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды

    Рютте предложил использовать пенсии для военных расходов НАТО в Европе

    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и соцвыплат в Европе для увеличения военных расходов альянса, выступая в Фонде Карнеги.

    По его словам, европейские государства выделяют значительные средства на социальные нужды и могут направить часть из них на укрепление оборонного потенциала, сообщает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до более чем 3% от ВВП. Он напомнил, что во время холодной войны государства альянса тратили значительно больше этого уровня на оборонные нужды, что помогло добиться победы в той геополитической конфронтации. Это высказывание стало первым в постхолодновоенном периоде, когда руководитель НАТО предложил использовать социальные средства для военных нужд.

    Генсек отметил, что необходимость укрепления обороны становится все более актуальной на фоне современных глобальных вызовов и угроз. Он призвал государства ЕС пересмотреть свои бюджеты и найти возможность для дополнительных инвестиций в военную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Украина получает 99% своей военной помощи от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддерживать Киев.

    Ранее иранский МИД обвинил генсека НАТО в провокации войны из-за заявлений о рисках со стороны Ирана и Китая в случае завершения украинского конфликта в пользу России.

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    10 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» полностью белорусская

    Лукашенко заявил, что пусковая установка комплекса «Орешник» полностью белорусская

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка, за исключением ракеты, будет полностью произведена в Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» будет произведена в Белоруссии. Исключение составляет только ракета, которая будет поставляться из России, передает БелТА.

    «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минский завод колесных тягачей осуществляет производство таких сложных элементов.

    Глава государства отметил, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для разработки ракетной техники и готова сотрудничать с Россией в этом направлении. Он добавил, что будущие разработки будут направлены на обеспечение безопасности страны.

    Лукашенко подчеркнул, что создание такого мощного оружия, как «Орешник», было бы невозможно самостоятельно. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации этого проекта. Особенное внимание белорусский лидер уделил значимости обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязанностей перед народом.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

    Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, кто будет «нажимать кнопку» для пуска «Орешника»

    Лукашенко: Белоруссия определит цели для «Орешника», Россия поможет в эксплуатации

    Tекст: Вера Басилая

    Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, как будет происходить совместное управление ракетной системой «Орешник». По его словам, «цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне», но уточнил при этом, что «вместе будем нажимать на кнопку», если возникнет такая необходимость, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что в Белоруссии рассматриваются около 30 площадок для возможного размещения системы «Орешник», которые сохранились еще со времен размещения стратегических ядерных ракет.

    «Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть», – пояснил он.

    Президент Белоруссии также предупредил о мгновенном ответе на вторжение в страну, включая применение ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что договоренности с Россией по этому вопросу были достигнуты еще до возвращения ядерного арсенала.

    Кроме того, он выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он считает, что наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, «крепко подумать» перед нападением.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также отметил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может его применить в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    10 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин отметил работу СПЧ по фиксации преступлений киевского режима

    Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) напомнил о важности работы по фиксации нарушений прав человека со стороны киевского режима.

    «Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.

    Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.

    Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.  

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    12 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко поручил военным спланировать применение «Орешника» Белоруссией

    Лукашенко поручил разместить и спланировать применение комплекса «Орешник» в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить на территории страны российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявил глава Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко заявил, что Александр Лукашенко поручил вооруженным силам страны обеспечить размещение на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко отметил, что задача заключается не только в размещении комплекса, но и в грамотном планировании его возможного применения. По его словам, эти распоряжения были даны на заседании Совета безопасности страны.

    Журналисты интересовались, сколько таких комплексов будет поставлено в Белоруссию. Муравейко ответил, что эта информация известна лишь президенту России.

    Ранее эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии.

    Президент Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также заявил, что Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Минобороны Индии заявило о расширении сотрудничества с Россией

    Индия решила углублять взаимодействие с Россией вопреки геополитическому давлению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что Дели намерен углублять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, и отметил устойчивость отношений на фоне глобальных вызовов.

    Сингх заявил о намерении его страны углублять и расширять сотрудничество с Россией, несмотря на значительное внешнее давление, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Индия осознанно приняла это решение, учитывая геополитические вызовы и давление публичного и частного характера.

    Выступая в Москве на переговорах с министром обороны России Андреем Белоусовым, Сингх отметил: «Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами». По его словам, отношения между Москвой и Дели показали замечательную устойчивость и продолжают активно развиваться.

    Особое внимание министр уделил успешному сотрудничеству на многосторонних платформах, таких как «Большая двадцатка», БРИКС и ШОС. Он отметил, что в этих рамках появляются новые возможности для взаимных контактов и взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356, Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку радиолокационных станций, а также в Индии рассказали об интересе к покупке производимых в стране автоматов АК-203.

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