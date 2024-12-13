Ростех назвал огнеметную систему «Солнцепек» грозным оружием в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» доказала свою эффективность в зоне специальной военной операции, сжигая все, что может сгореть, сообщает РИА «Новости». Представители госкорпорации «Ростех» отметили, что после залпов системы штурмовики практически не встречают сопротивления. Они пояснили, что «Солнцепек» является одним из самых мощных видов российского вооружения, поскольку от его огня практически невозможно укрыться.

В Ростехе подчеркнули, что термобарические боеприпасы «Солнцепека» обладают всепроникающим поражающим эффектом. Даже если от осколочно-фугасных снарядов можно укрыться в окопах или других защитных сооружениях, для ТОС таких преград не существует. Боеприпас системы создает высокую температуру, сжигая все, что может сгореть, а ударная волна распространяется дальше, чем у обычных снарядов.

Особенность «Солнцепека» заключается в конструкции боеприпаса: специальный заряд разбрасывает термобарическую смесь и подрывает ее, создавая объемную детонацию. Эта волна может проникать в любые пространства, что делает систему особенно опасной. Несмотря на попытки противника уничтожить машины, благодаря хорошей защищенности и быстрой работе комплекса, случаи вывода ТОС из строя остаются редкими.

Ростех также сообщает о регулярных поставках «Солнцепеков» в войска, что свидетельствует о важности и востребованности данной техники на поле боя. Однако противник активно пытается уничтожить эти машины, что подчеркивает их значимость в современных военных действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили до 45 военных ВСУ ударом «Солнцепека» в Волновахском районе, ранее ВС России поразили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в районе Работино, а также поразили скопления ВСУ в Харьковской области.