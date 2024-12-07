Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.0 комментариев
ВС России уничтожили до 45 военных ВСУ ударом «Солнцепека» в Волновахском районе
Российские военные нанесли удар «Солнцепеком» по пункту временной дислокации украинских подразделений в Волновахском районе, уничтожены до 45 украинских военных, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Волновахском районе. Для атаки использовался взвод тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». В результате удара уничтожены до 45 военных ВСУ.
Министерство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие поражение цели. Это видео демонстрирует результаты атаки и сопровождает заявление ведомства о ее успешном исходе.
Российские военные ликвидировали укрепленный пункт ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». До этого расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили район сосредоточения живой силы ВСУ в Харьковской области, фиксируя поражение средствами объективного контроля.