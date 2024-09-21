Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

Tекст: Дмитрий Бавырин

За десять дней до отставки с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него для Североатлантического альянса есть, как в анекдотах, две новости: хорошая и плохая.

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он на прощальной пресс-конференции.

Обещание, о котором идет речь, касается увеличения национальных оборонных бюджетов стран-членов НАТО до 2% от ВВП. Его лоббистом в большей степени выступал скаредный президент США Дональд Трамп, но теперь Столтенберг приписывает заслугу и даже саму идею себе, что довольно бессовестно.

Но «плохая новость» делает столтенберговскую бессовестность просто-таки вопиющей – как у «решалы», который на самом деле ничего решить не может, а просто высасывает из «лоха» деньги. Столтенберг высасывает деньги десятками миллиардов и, при явном провале стратегической работы, не устает нахваливать себя. Заявил, например, что сейчас НАТО находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было в своей истории.

На самом деле показателя в 2% ВВП на оборону достигли только 23 страны из 32 в НАТО. Для некоторых это колоссальные средства, и часть из них была направлена непосредственно Столтенбергу, за десятилетку которого собственный бюджет альянса вырос вдвое.

Теперь генсек говорит: вы заплатили хорошо, но нужно заплатить гораздо больше. При этом его менеджерская задача, если понимать под таковой обеспечение безопасности блока, провалена. Никто не станет спорить, что безопасности в Европе сейчас гораздо меньше, чем десять лет назад: каждую неделю заново предрекают третью мировую войну.

Таков итог деятельности Столтенберга и его политики по провоцированию (на языке натовцев – «сдерживанию») России. Даже под занавес своей карьеры в альянсе он готов развязать эту самую третью мировую войну, и в очередной раз призвал снять все ограничения на использование дальнобойных ракет, которые передают в ВСУ Британия, США и Франция.

По мнению Столтенберга, российских «красных линий» не стоит бояться. Хотя, если бояться нечего, решительно непонятно, зачем военной махине НАТО столь колоссальный бюджет.

Он также продолжает тянуть Украину в НАТО, заявляя об «открытых дверях» и «близости, которой никогда раньше не было». Хотя сам прекрасно понимает, что именно это втягивание привело к крупнейшему военному противостоянию в Европе со времен второй и пока что последней мировой войны

С тем же остервенением норвежец Столтенберг продолжает разжигать конфликт между Европой и Китаем – и на прощальной пресс-конференции опять прошелся по «угрозам, которые исходят от КНР». Такой конфликт Европе в условиях уже идущего конфликта с Россией попросту противопоказан, однако генсек, разозлив русского медведя, подначивает потыкать палкой в бок еще и китайского дракона.

Разумеется, он не сам по себе такой маньяк. Столтенберг качественно исполнял свои обязанности, если исходить из того, что его настоящие обязанности – увеличение зависимости Европы от США и стравливание Брюсселя с конкурентами Вашингтона – Москвой и Пекином.

Именно этим объясняются все странности в поведении Столтенберга, который, будучи ответственным за безопасность, создает работодателю новые угрозы за большие деньги.

Напоследок он возмущенно раскритиковал идею по созданию сил быстрого реагирования ЕС, обосновав критику тем, что такой шаг ослабил бы НАТО. В реальности такой шаг ослабил бы зависимость Евросоюза от США, что противоречит миссии Столтенберга. В сжатом виде ее можно сформулировать так:

отправить содержимое европейских арсеналов на Украину, а ключи от них – в Пентагон.

В этом смысле показательно следующее назначение Столтенберга, который передаст нынешний пост экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте 1 октября. Ожидается, что после некоторого отпуска он возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ту самую, на которой президент России Владимир Путин в 2007-м году обратился к Западу (в первую очередь, к США и НАТО) с призывом одуматься и не доводить дело до нынешних великих угроз и непомерных трат на оборону.

Однако показательно назначение Столтенберга не этим (точнее, не только этим), а тем, что Мюнхенская конференция - изначально германское мероприятие. И с тех пор, как ее создали в 1963 году для обсуждения проблем безопасности Европы и недопущения третьей мировой войны, ее директорами всегда были немцы.

Переезд норвежского генсека в Мюнхен говорит не только о том, что теперь там будут свернуты все дискуссии о пути, альтернативном противостоянию России. Это как будто венчает процесс про ликвидации в Германии последних зачатков военно-политического суверенитета – даже на уроне площадки для дискуссий.

В числе стратегических целей США было разрушение германо-российской экономической кооперации и ослабление обеих держав. По итогам спецоперации (как нашей, так и политической спецоперации США) Германия получила зависимость от американских энергоресурсов, потеряла конкурентное преимущество своей промышленности и окончательно лишилась обороноспособности. Были дни, когда Берлин стоял без противоракетного прикрытия, потому что средства ПВО отправили в Киев.

Все это заслуги Столтенберга в том числе как лоббиста. Но в моменте, когда его стоило бы за это проклясть, немцы отдали генсеку НАТО еще один кусочек себя.

Надо думать, его новая должность не называется «военный генерал-губернатор США в Германии» лишь потому, что это не вписывается в нынешнюю административную структуру управления Европой.

Карьерный путь Столтенберга – пример того, как большие деньги, высокие посты и деятельное вашингтонское участие перековывают в генералов глобализма даже тех, кто в начале своего пути горячо протестовал против НАТО и американской военщины. Нынешний генсек НАТО в своей холодной Норвегии был когда-то именно таким политиком, чтобы в итоге стать худшим изводом «ястреба» – такого, который даже ядерной войны не боится.

Нельзя сказать, что это особенно оригинальный или парадоксальный путь. Канцлер Германии Олаф Шольц, например, тоже таким политиком был, а всего подобных примеров даже не десятки – сотни. Чтобы укорениться в политической элите Европы, лояльность США – это обязательное условие, так что по пути присяги Вашингтону действительно пошли многие.

Но почему именно Столтенберг столь демонстративно потерял на этом пути и страх, и совесть, еще предстоит разобраться историкам. Хочется надеяться, что в работах, посвященных второй холодной войне, а не причинам начала первой ядерной,