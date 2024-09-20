Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Столтенберг раскритиковал планы по созданию сил быстрого реагирования ЕС
FT: Столтенберг раскритиковал планы по созданию сил быстрого реагирования ЕС
Евросоюзу не следует создавать силы быстрого реагирования, поскольку это может ухудшить имеющуюся проблему с нехваткой людских ресурсов в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Financial Times (FT).
Он указал, что альянс уже испытывает трудности с заполнением всех руководящих постов в альянсе, пишет FT, передает ТАСС. «Было бы немного странно, если какие-то страны не смогли бы направить столько военнослужащих, сколько от них требуется, а вместо этого создали бы альтернативную структуру», – сказал он.
При этом Столтенберг отметил, что приветствует более активные усилия ЕС в области обороны, если они не приводят к дублированию или конкуренции.
«У стран может быть лишь один набор (оборонных) целевых показателей. Это ответственность НАТО. Один набор стандартов, набор целевых показателей, одна командная структура. И это – НАТО», – подчеркнул он.
Еще один представитель НАТО, имя которого не называется, предупредил, что подобные дублирующие структуры «создают неопределенность …, что помогает врагу», пишет издание.