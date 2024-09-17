Москве удалось напугать Вашингтон минимум на две недели

Tекст: Дмитрий Бавырин

«На сегодня изменений нет». Такими словами представитель Госдепартамента Мэттью Миллер дал понять, что Вашингтон по-прежнему запрещает ВСУ использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по регионам РФ, отдаленным от линии фронта. Встреча президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера, вопреки ожиданиям, ничего в этом смысле не изменила: Стармер – за, а Байден по-прежнему против, и переубедить его Владимиру Зеленскому не удалось.

О том, почему ожидания не оправдались, журналисты теперь допытывают Белый дом, Госдеп и лично Мэттью Миллера, но безуспешно: конкретики тоже нет. Однако самая очевидная версия в том, что в Вашингтоне испугались и не решились перешагнуть через «красную линию», хотя и занесли над ней ногу.

Стоит подчеркнуть: подозрение, что конфликт как будто выходит на новый уровень, а Зеленский получит то, что выпрашивает дольше года, не было пустой истерикой и информационным «пузырем», который надула пресса. Дело не в том, что о смене позиции Вашингтона по дальнобойным ракетам хором заявили источники самых влиятельных западных СМИ. А в том, что такое развитие событий подтвердили и официальные лица.

Со стороны США это был председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол. Он республиканец, находится в оппозиции Байдену и давно лоббирует снятие ограничений для ВСУ, но по должности присутствует на закрытых брифингах, имеет доступ к секретной информации, и что самое главное, ссылался на разговор с госсекретарем Энтони Блинкеном перед его визитом в Киев на прошлой неделе.

С российской же стороны показательный комментарий дал глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого решение по ракетам Западом уже принято, а сейчас его лишь пытаются «поизящнее оформить».

На Смоленской площади также подтвердили, что находятся в постоянном контакте с Вашингтоном по этому вопросу. А ведь было принято считать, что последние каналы связи с американцами, которые все еще работают, – это посольства (для самого формального общения через передачу нот) и периодические встречи глав СВР и ЦРУ.

В общем, позицию Москвы и жесткость ее возможной реакции до властей США точно донесли. А публично ее обозначил президент России Владимир Путин:

«Если решение (о снятии ограничений для ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Именно после этого заявления источники мировых СМИ стали резко менять показания, причем ставки понижались прямо на глазах. Даже от «компромиссного варианта», по которому США разрешат Киеву использовать только британские ракеты (на это тоже нужно разрешение США) или «хотя бы» расширят географию дозволенных ударов, менее чем за сутки перешли к нынешнему – «изменений нет».

К сожалению, это отсутствие изменений проходит по серии «не расслабляемся, а фиксируем». В перспективе, скорее всего, прав окажется Сергей Лавров: решение действительно принято. Для США это один из грядущих раундов поднятия ставок, который последует за критическим ухудшением положения ВСУ на поле боя.

Но пока что в Вашингтоне не хотят выкладывать этот козырь – не столько мощный, сколько опасный. По крайней мере, не хотят это делать в смену Джо Байдена.

Все выглядит так, будто вопрос действительно упирается в уходящего президента США, который решил проявить последовательную неуступчивость. И это похоже на правду, если брать в расчет некоторые личные характеристики Байдена.

О нем теперь принято говорить, как о хромой утке, которая утратила дееспособность и не вылезает из отпуска. Это по большей части правда, но при возрастной деменции профессиональные навыки отказывают последними.

Профессия Байдена, как к нему ни относись, это внешняя политика и переговоры с великими державами, а личное политическое кредо – сдерживание противников США при недопущении третьей мировой войны. Он этому полвека отдал, и теперь, за несколько месяцев до окончательного ухода на покой, вряд ли горит желанием соскочить в неуправляемый кризис, разменяв его на кризис острый, но худо-бедно управляемый.

Большая часть байденовского президентства стала для Вашингтона игрой с огнем и эскалацией, но до худшего – той самой третьей мировой – все-таки не дошло.

Теперь его стратегическая задача – выбрать дизайнерское решение для именной библиотеки в Делавэре, а не обнулить собственную полувековую дипломатическую практику прямым военным конфликтом с ядерной державой. Очевидно, Байден предпочел бы, чтобы это поднятие ставок произошло уже после того, как он покинет Белый дом.

Не хочется брать на себя ответственность за начало ядерного апокалипсиса прямо перед пенсией.

Увы, у Байдена есть еще один способ пусть не избежать этой ответственности полностью, но разделить ее с неустановленным кругом лиц.

В следующий вторник, 24 сентября, на уже открывшейся сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует так называемая высокая неделя с участием первых лиц. Прилетит туда и Зеленский. Он рассчитывает не только переубедить Байдена в ходе личной встречи, имея на руках конкретный сценарий ударов по России дальнобойными ракетами, но и презентовать всему миру некий «план мира».

Уже объявлено, что снятие ограничений на применение американских ракет в ВСУ – это ключевая часть плана, без которой он нежизнеспособен. Также заявленной целью Зеленского является резкое ухудшение жизни россиян («чтобы жили в опасности, жили без комфорта, без энергии»), дабы они «начали оказывать на Путина давление».

Ничего нового в этой части «плана» нет: большинство наложенных на Россию санкций и были направлены на ухудшение жизни россиян. Но на фоне дискуссии о применении дальнобойных ракет она прозвучала как анонс ударов по гражданской инфраструктуре РФ.

Представляется, что давление, которое могут оказать россияне в этом случае, будет касаться не капитуляции, а применения баллистических ракет по Банковой улице в Киеве, где у Зеленского офис.

Пока не похоже, что Байден готов пойти навстречу Зеленскому, даже несмотря на тяжелое положение ВСУ. Вся эта геополитическая авантюра изначально затевалась для того, чтобы ослабить Россию, а не для того, чтобы обеспечить победу Украины. Украина всего лишь инструмент, который в конце концов все равно сломается.

Однако многие в элите не только США, но и ЕС ясно дают понять, что хотят рискнуть и перейти «красную линию» России. А это значит, что возможность резкой смены «ракетной политики» сохраняется. Стендап Зеленского в Генассамблее может стать «точкой сборки» некой международной коалиции сторонников ударов по России, что позволит Вашингтону разделить ответственность за последствия со всеми ее участниками.

Правда, Байден в силу своего дипломатического опыта должен понимать, что такого рода «международные коалиции» воспринимаются Москвой как союз вассалов Вашингтона, где США – единственный суверен, так что ответственность за последствия на них и лично на Байдене будет полная, а не частичная.

А какими именно будут последствия – это вопрос с несколькими вариантами ответов, правильность ни одного из которых не хотелось бы проверять на практике.