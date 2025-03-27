Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев

Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул вклад Росгвардии в защиту правопорядка и безопасности граждан. Он отметил, что сотрудники Росгвардии «достойно продолжают героические ратные традиции», заложенные как в Российской империи, так и во времена СССР, в частности, «в борьбе с бандами пособников нацистов», и окрепшие в борьбе с терроризмом на Кавказе.

Президент указал, что Росгвардия добивается значимых результатов в своей деятельности по охране важнейших объектов и коммуникаций, грузов и гуманитарных колонн, а также по контролю за оборотом оружия.

Отдельно глава российского государства обратился к сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции. Он отметил, что они «доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках».

«Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», – заявил он.

Президент выразил уверенность, что приобретенный опыт послужит укреплению рядов Росгвардии и поможет еще сильнее повысить ее эффективность. Он пожелал сотрудникам ведомства «успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России».

Напомним, в конце ноября Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции. В апреле он подписал указ, распространяющий компенсационные выплаты добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, на бойцов, заключивших контракт с Росгвардией.