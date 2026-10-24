Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 270 125 беспилотников, 672 ЗРК, 31 380 танков и других бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 802 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 474 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 616 украинских беспилотников над регионами России.

ВС России за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов.