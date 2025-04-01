В Центробанке рассказали о тестировании цифрового рубля

Центробанк продолжил пилотное тестирование цифрового рубля без выявления барьеров

Tекст: Вера Басилая

По словам Бакиной, в ходе тестирования цифрового рубля не было выявлено критических барьеров. Она отметила, что пилотный проект продолжается и расширяется, однако точная дата массового запуска пока не определена, передает ТАСС.

Бакина подчеркнула важность продолжения пилотного тестирования для совершенствования клиентского пути и поиска выгодных моделей взаимодействия с банками. Она упомянула, что уже около 50 юридических лиц открыли цифровые счета и проводят операции. Около 70 юридических лиц прошли проверку KYC и планируются к подключению к проекту в ближайшее время.

По словам Бакиной, на платформе уже совершено более 55 тыс. переводов гражданами, включая порядка 15 тыс. оплат за товары и услуги. Количество физических лиц, участвующих в операциях с цифровым рублем, достигло 2 тыс.

Бакина также отметила, что работа над проектом продолжится с целью улучшения удобства использования цифрового рубля, чтобы операции были выгодны финансовому сектору.

Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, начав с тестовых операций в 2025 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.

Президент России Владимир Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля.