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В Центробанке рассказали о тестировании цифрового рубля
Центробанк продолжил пилотное тестирование цифрового рубля без выявления барьеров
В Банке России не выявили критических барьеров в тестировании цифрового рубля, тестирование продолжается и расширяется, но дата массового запуска еще не определена, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на VII финансовом форуме «Просто капитал».
По словам Бакиной, в ходе тестирования цифрового рубля не было выявлено критических барьеров. Она отметила, что пилотный проект продолжается и расширяется, однако точная дата массового запуска пока не определена, передает ТАСС.
Бакина подчеркнула важность продолжения пилотного тестирования для совершенствования клиентского пути и поиска выгодных моделей взаимодействия с банками. Она упомянула, что уже около 50 юридических лиц открыли цифровые счета и проводят операции. Около 70 юридических лиц прошли проверку KYC и планируются к подключению к проекту в ближайшее время.
По словам Бакиной, на платформе уже совершено более 55 тыс. переводов гражданами, включая порядка 15 тыс. оплат за товары и услуги. Количество физических лиц, участвующих в операциях с цифровым рублем, достигло 2 тыс.
Бакина также отметила, что работа над проектом продолжится с целью улучшения удобства использования цифрового рубля, чтобы операции были выгодны финансовому сектору.
Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, начав с тестовых операций в 2025 году.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.
Президент России Владимир Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля.