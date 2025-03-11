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    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    36 комментариев
    11 марта 2025, 10:14 • Новости дня

    Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 9 августа днем воинской славы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить День окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России.

    Путин внес в Госдуму законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предлагается внести изменение в федеральный закон «О днях воинской славы – памятных датах России».

    Отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.

    В Петербурге Путин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам. На церемонии награждения он подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти и не будет забыт.

    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

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    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

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    8 марта 2025, 23:14 • Новости дня
    В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой

    Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.

    Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».

    «Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.

    До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.

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    10 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Путин поручил правительству до 30 марта внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО). Это касается всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях. На сайте Кремля опубликован текст поручения.

    Перечень поручений был сформирован по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта 2025 года.

    Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

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    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

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    9 марта 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин поздравил Ларису Голубкину с юбилеем

    Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Голубкину, отметив ее уникальный артистизм и большой вклад в искусство.

    Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем, передает ТАСС. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал как в кино, так и на сцене Центрального академического театра Российской армии. «Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», – говорится в поздравлении главы государства.

    В своем поздравлении Путин пожелал артистке здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

    Лариса Голубкина с 1964 года является актрисой Центрального академического театра Российской армии и сыграла множество ролей в различных спектаклях. Среди них такие известные постановки, как «Нашествие», «Спутники», «Физики», «Макбет», «Сердце не камень» и другие.

    Кроме работы в театре, Голубкина активно выступала на эстраде, исполняя романсы и песни из кинофильмов. Она также участвовала в проекте «Лариса Голубкина. Заплатки», где импровизировала и отвечала на вопросы зрителей. Актриса также сыграла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club», выступая в качестве приглашенной артистки.


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    10 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

    Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин призвал военного медика Айдысмаа Монгуш из Тувы, чья служба привела к потере мужа на поле боя, не возвращаться на фронт и сосредоточиться на воспитании детей.

    Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

    Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

    Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

    Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

    Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    10 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО

    Политолог Данилин: Экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично

    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО
    @ uraloved.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с президентом Владимиром Путиным стала для главы Пермского края Дмитрия Махонина одобрением на новый губернаторский срок, так как регион показывает значительные успехи в социально-экономическом развитии, жилищном строительстве и росте промышленного производства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Павел Данилин.

    «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. И очевидно, что это было своеобразным одобрением от главы государства на новый губернаторский срок», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Путин выказал высокую оценку работы и поддержку Махонина. Что, конечно же, обоснованно и логично. Регион развивается крайне успешно. О чем говорит хотя бы удвоение валового регионального продукта за время губернаторства Махонина: 2,6 трлн руб. по итогам прошлого года», – объяснил собеседник.

    «Несмотря на санкции, экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично. Реализовано 23 строительных проекта в сфере здравоохранения, достраивается крупнейший онкоцентр, возведено 63 образовательных заведения, 13 спортивных объектов, в том числе и спорткомплекс "Энергия"», – указал он.

    Регион также лидирует по расселению аварийного жилья, добавил Данилин. «Порядка 80 тыс. жителей края въехали в новые квартиры. Всего в регионе за год построено 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Показатели по нацпроектам в Перми исполнены на 99,9%. Это отличный результат», – продолжил аналитик.

    «Отдельно отмечу развитие промышленности и высокотехнологичного сектора. 22 стратегических предприятия работают в три смены на нужды СВО. Индекс промпроизводства составил 5,5%. Общая сумма инвестиционных проектов только с января по июль 2024-го достигла 91 млрд рублей. Инвесторы запустили более 1,5 тыс. своих инициатив. Сейчас треть всех работающих жителей Прикамья трудится на малых и средних предприятиях», – напомнил эксперт.

    «В целом в докладе Махонина виден масштаб реализации потенциала Прикамья, в том числе стратегического. Это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, дорог, в том числе скоростной магистрали. Все это еще раз показывает успешность кадровой политики Путина и внутриполитического блока Кремля», – резюмировал Данилин.

    Напомним, на встрече Путина с Махониным обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства, сообщает Кремль.

    «Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что еще есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки», – доложил глава региона.

    «В крае реализуется шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие продовольственной безопасности и экспортного потенциала», – заметил губернатор. «Могу заострить – вроде бы небольшой проект "Чайковский текстиль" – 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков», – сообщил политик. Глава региона также сообщил президенту, что регион занимает после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие позиции по общественному транспорту.

    «Поддержка участников СВО, семей – это ключевая задача, – добавил Махонин. – Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки – это семейный капитал участников СВО. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки».

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    9 марта 2025, 15:29 • Новости дня
    Анонсирована встреча Лукашенко и Путина

    Лукашенко приедет в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в России, обсуждая международную повестку.

    Лукашенко намерен на следующей неделе посетить Россию, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам ведущего программы Павла Зарубина, Лукашенко рассказал о своем визите в интервью, отметив, что это первый визит после его недавней победы на выборах, передает РИА «Новости».

    Зарубин отметил, что значительная часть вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах, касается международной ситуации. Помимо встречи с Лукашенко, в графике президента России Владимира Путина на следующую неделю запланированы совещания по экономике и с членами Совета безопасности России.

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

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    10 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о единственном разговоре Путина и Трампа в новом сроке президента США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп при текущем сроке нового американского президента провели всего один телефонный разговор, передает РИА «Новости». Песков добавил, что разговор произошел в феврале и был оценен как конструктивный и способствующий диалогу между двумя странами.

    По словам Пескова, несмотря на то, что телефонные контакты между российским и американским лидерами не часты, данный разговор был достаточно конструктивным. Он послужил основой для начального этапа восстановления двусторонних отношений между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог назвал вероятным местом встречи Путина и Трампа Стамбул, а Трамп опроверг утверждение журналиста The Washington Post о неуважении к Путину. Он также заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Смертная казнь не победит преступность

      Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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