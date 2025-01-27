Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Путин вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Президент наградил ветеранов медалями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам.
Среди награжденных ветеранов были Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна и Тихомирова Елена Сергеевна, говорится в Telegram-канале Кремля.
В 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.
Также президент возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в память о погибших ленинградцах и защитниках города.
На церемонии награждения ветеранов он подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, останется навсегда в памяти и не будет забыт.