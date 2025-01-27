Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Путин выразил сомнения, что Трамп примет наносящие ущерб экономике США решения

Tекст: Дарья Григоренко

Отвечая на вопрос журналиста о последних заявлениях Трампа, в том числе о возможном обвале цен на нефть, Путин отметил, что Россия и США – сейчас одни из крупнейших производителей нефти в мире, но также и крупнейшие потребители энергоресурсов. «А это значит, как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, и слишком низкие цены тоже плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности возможности энергетических компаний», – пояснил президент.

Всвязи с этим он выразил сомнение в том, что Трамп может принять решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. «Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек, – подчеркнул российский лидер. – Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», передает ТАСС.

Кроме того, Путин выразил желание встретиться с Трампом для обсуждения различных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Ранее Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

Напомним, Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.