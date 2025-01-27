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Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, отдавая дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам города.
Как сообщает Telegram-канал Кремля, президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». В ходе церемонии президент почтил память ленинградцев, погибших во время блокады города, и его защитников.
Пискаревское кладбище является местом захоронения более 420 тыс. жителей Ленинграда, которые скончались от голода, холода, болезней и бомбежек, а также 70 тыс. воинов, павших в боях. Множество братских могил и индивидуальных воинских захоронений сохраняют память о трагических событиях.
На мемориальной стене за монументом высечены слова поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». Эти строки стали символом памяти и уважения к пережившим трагедию жителям города.
Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.