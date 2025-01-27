Путин: Подвиг защитников Ленинграда в годы блокады не будет забыт

Tекст: Валерия Городецкая

Подвиг осажденного нацистами Ленинграда не будет забыт и останется в веках, подчеркнул Путин, передает ТАСС. Это заявление прозвучало перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам. Путин отметил, что героизм жителей осажденного города оставил потомкам пример самоотверженности и патриотизма.

«Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города. Они оставили своим потомкам – наши ветераны – на века пример самоотверженности, милосердия, сплоченности и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, что во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силы», – сказал президент.

Глава государства также подчеркнул значение ленинградской победы для всей страны, назвав ее торжеством жизни и мужества, ключевой вехой на пути к разгрому нацистов. Путин добавил, что победа над нацизмом стала возможной благодаря героизму советского народа, ценой огромных жертв и утрат.

«Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага – той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты. Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ и сделал это благодаря своему героизму ценой огромных жертв и невосполнимых утрат», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

Напомним, Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Также он возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, а по пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор, умерший в малолетнем возрасте зимой 1942 года во время блокады города.