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Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.
Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.
По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.
Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.