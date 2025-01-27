Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда

Путин почтил память защитников Ленинграда у монумента «Рубежный камень»

Tекст: Елизавета Шишкова

Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

Во время церемонии Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой, к основанию памятника. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина». Президент постоял молча, отдавая дань памяти тысячам погибших, защищавших этот плацдарм.

Невский пятачок, где происходило это событие, стал известен как одна из самых трагических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года 115-я стрелковая дивизия переправилась через Неву и выбила немцев с передовых позиций. Бои за эту территорию продолжались до 1943 года, за это время защитники ежедневно отражали десятки атак противника.

Потери на Невском пятачке были значительными, точное количество до сих пор не установлено, но по оценкам превышает 100 тыс. человек. Среди защитников был и отец президента Владимира Путина, который был тяжело ранен, но спасен боевым товарищем, переправившим его на правый берег Невы, где находился госпиталь.