Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о вызывающем кашель с кровью вирусе

Tекст: Мария Иванова

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе, передает РИА «Новости». Сообщается, что данный вирус вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Эта информация была распространена Telegram-каналом Shot.

По данным пресс-службы ведомства, специалисты внимательно следят за ситуацией и проверяют достоверность информации о случаях заболевания. Роспотребнадзор также проводит анализ на наличие подобных симптомов у пациентов и настаивает на соблюдении санитарных норм и мер предосторожности.

Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности, кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.