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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 18:55 • Новости дня

    Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о вызывающем кашель с кровью вирусе

    Tекст: Мария Иванова

    Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с якобы неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру.

    Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе, передает РИА «Новости». Сообщается, что данный вирус вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Эта информация была распространена Telegram-каналом Shot.

    По данным пресс-службы ведомства, специалисты внимательно следят за ситуацией и проверяют достоверность информации о случаях заболевания. Роспотребнадзор также проводит анализ на наличие подобных симптомов у пациентов и настаивает на соблюдении санитарных норм и мер предосторожности.

    Ранее сообщалось о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего серьезные симптомы, в частности, кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.

    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

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    28 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    В Петербурге начали находить части человеческих тел
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге нашли человеческие останки в пакете, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение источника. Ранее в Черной речке водолазы нашли и потеряли оторванную ногу человека.

    Это старые останки взрослого человека, череп, на месте работают следователи, сообщил собеседник «Фонтанки».

    До этого издание сообщало, что в Петербурге в Черной речке вторые сутки ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Водолазы в районе Чернореченского моста наткнулись на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога.

    Водолазы испугались, конечность доставать не стали, она ушла на дно. Сейчас ведется ее поиск.

    В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, до этого на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    29 марта 2025, 09:31 • Новости дня
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    Кнайсль заявила о неслучайности австрийского происхождения Гитлера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на телеканале «Спас» о связи иррационального поведения австрийцев и происхождения Гитлера.

    Кнайсль высказала мнение, что австрийское происхождение Адольфа Гитлера не является случайностью, передает РИА «Новости».

    Она основывает свою мысль на личных переживаниях 2020 года, когда, по ее словам, столкнулась с предательством и осуждением со стороны австрийского общества.

    Кнайсль рассказала, что всегда защищала австрийское общество от обвинений в нацизме, но после негативного опыта ее отношения изменились.

    Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявила, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что привело к негативным последствиям для Украины.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    @ Jack J. Adamyk via ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать военную помощь Соединенных Штатов долгом. Он отметил, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым, который отличается от предыдущих. По его словам, этот документ требует от Киева вернуть весь объем оказанной помощи, который может превышать 120 млрд долларов, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за поддержку, однако считает недопустимым, чтобы эта помощь рассматривалась как кредит. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина будет обсуждать этот вопрос с американскими партнерами.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.

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    29 марта 2025, 09:33 • Новости дня
    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
    @ Половко Сергей Николаевич/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

    По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

    Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

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    29 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные активно ведут бои в Гуеве Курской области, препятствуя отступлению спецподразделений ВСУ в Сумскую область через лесные тропы.

    Как сообщает ТАСС, российские военные в Курской области продолжают активные действия в населенном пункте Гуево. Здесь они успешно противостоят подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник из силовых структур рассказал, что бойцы ВС России ведут операцию по освобождению территории, параллельно ликвидируя спецподразделения противника.

    Украинская сторона старается максимально задержать продвижение российских военных, чтобы затем отступить в Сумскую область. Однако, по словам собеседника агентства, российские военные осведомлены о планах ВСУ и предпринимают необходимые меры, чтобы предотвратить этот маневр. Таким образом, украинские подразделения лишены возможности безопасного отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области из-за высокого уровня потерь. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих же мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    29 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве

    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве

    Найден тайник со взрывчаткой у Измайловского кремля в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в Москве, обнаружили у гаражей на востоке города, рядом с Измайловским кремлем.

    Тайник со взрывчаткой, которую планировали использовать для теракта в Москве, был найден возле гаражей рядом с Измайловским кремлем, передает РИА «Новости».

    Место, где был обнаружен тайник, расположено возле Серебряно-Виноградного пруда. В непосредственной близости находится также отель «Альфа Измайлово».

    Выбор места для тайника мог быть обусловлен его оживленностью и возможностью скрыться в толпе прохожих. Здесь гуляют молодые родители с детьми, пожилые жители района и владельцы собак.

    В пятницу ФСБ предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством. Гражданин России проводил разведку у одного из московских МФЦ и имел при себе пятикилограммовую бомбу.

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    29 марта 2025, 08:24 • Новости дня
    Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
    Лула да Силва отказался общаться с посланником Зеленского
    @ Ton Molina/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Бразилии Лула да Силва отказался принимать бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который прибыл по просьбе Владимира Зеленского для обсуждения украинского вопроса, пишет La Repubblica.

    По данным издания, Лула да Силва отказался общаться с экс-премьером Италии, который прибыл в страну по просьбе Зеленского, передает РИА «Новости».

    По словам д’Алемы, Зеленский обратился к нему во время недавнего саммита стран Юго-Восточной Европы в Тиране, выразив опасения по поводу нестабильности американской и европейской поддержки Украины.

    Д’Алема отметил, что Зеленский попросил его поговорить с Лулой да Силвой и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы выяснить их возможную помощь Украине.

    Однако, по его словам, в Бразилии он столкнулся с жестким отказом. Президент Бразилии заявил, что украинский вопрос является американской проблемой, которой следует заниматься им, а д’Алеме посоветовал сосредоточиться на вопросах Палестины.

    Д’Алема также упомянул, что его визит в Китай не принес ощутимых результатов. Его встреча состоялась с представителем Коммунистической партии, который предложил рассмотреть возможность международных сил в Украине, аналогичных тем, что действовали в Косово.

    При этом добавил, что д’Алема стал первым европейцем, который обсуждал с ними этот вопрос, в то время как остальные лишь призывали не поддерживать Россию.

    Ранее помощник президента Бразилии Селсу Аморим раскритиковал Европу за навязчивую идею о захвате Россией. Аморим сообщил, что в мае президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    28 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО

    Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО

    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.

    Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

    По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.

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    29 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

    По его словам, Китай не готов присоединиться к возможным переговорам между Россией и США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что Пекин придерживается позиции, что на данный момент уровень их вооружений не сопоставим с арсеналами США и России.

    Он также добавил, что китайская сторона имеет четко артикулированную позицию относительно участия в вопросах контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

    Согласно мнению Китая, пока уровень их вооруженных сил не позволяет вести подобные переговоры на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь

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    29 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей

    Потерпевшая Наталья Калистратова подала иск к Шабутдинову на 1 млрд рублей

    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Как сообщает РИА «Новости1, Наталья Калистратова, заявившая себя потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подала иск на 1 млрд рублей, требуя компенсацию морального вреда. Она утверждает, что потеряла значительные финансовые ресурсы из-за действий Шабутдинова, которые планировала использовать для собственного бизнеса. В свою очередь, Шабутдинов обвиняется в создании организованной преступной группы, обмане клиентов под видом образовательных программ и продаже фиктивных курсов.

    Калистратова комментирует: «Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последние средства». По ее словам, он сделал из 113 человек «кредитных доноров». Пресненский суд Москвы рассмотрит дело по существу.

    Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что Шабутдинов создал и координировал организованную преступную группу, распространявшую ложные программы обучения. Общий ущерб от действий группы составил более 57 млн рублей. Сообщники использовали агрессивный маркетинг для продажи программ под видом гарантии финансовой защиты.

    Шабутдинов своей вины не признает. Он был задержан в начале ноября 2023 года, а суд отправил его под стражу. В деле также фигурируют Василий Алексеев и его супруга, объявленные в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Следственные действия по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершились, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Блогеру предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества, ущерб превысил 57 млн рублей.

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    29 марта 2025, 11:18 • Новости дня
    Турция заблокировала RuTube

    В Турции блокировали доступ к российскому видеохостингу RuTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий регулятор BTK ограничил доступ к видеохостингу RuTube в Турции, ссылаясь на решение от 25 февраля, о чем свидетельствует сообщение на сайте при попытке открыть его.

    Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке российского видеохостинга Rutube на территории Турции, передает РИА «Новости». При попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение о том, что доступ к сайту rutube.ru был заблокирован по решению BTK от 25 февраля 2025 года.

    Как отмечает корреспондент, блокировка распространяется на различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. Вместо видеохостинга пользователям демонстрируют выдержки из уголовного кодекса Турции. В сообщении подчеркивается, что «нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма».

    Между тем, Российский видеохостинг RuTube опроверг информацию о блокировке в Турции, заявив, что затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трафик YouTube в России в 2024 году снизился до 8,9%, а Роскомнадзор подтвердил это падение. В то же время Telegram и WhatsApp стали главными источниками новостей для россиян в 2024 году.

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    29 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    Назван мотив бунта в колонии Свердловской области
    Назван мотив бунта в колонии Свердловской области
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восемь заключенных колонии №46 в Невьянске устроили бунт из-за изъятия сотовых телефонов и недовольства режимом, угрожая сотрудникам молотком и монтировкой, за что получили сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет, следует из материалов суда.

    Причиной бунта, произошедшего 25 сентября 2019 года в колонии №46 в Невьянске, стало изъятие сотовых телефонов во время обыска и общее недовольство режимом отбывания наказания, пишет РИА «Новости». Восемь осужденных, недовольных результатами обыска и условиями содержания, устроили массовые беспорядки, уничтожая камеры, громкоговорители и информационные стенды.

    Следствие установило, что инициатором беспорядков был осужденный 1960 года рождения, который угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Свидетели подтвердили, что средства связи были обнаружены в тайнике санузла, что стало триггером для вспышки насилия.

    В октябре 2020 года Невьянский городской суд вынес приговор участникам бунта, назначив им сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы. Свердловский областной суд оставил данное решение без изменений, подтвердив строгий режим для осужденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ИК-19 Иркутской области заключенные устроили массовую драку, в которой участвовали более 200 человек. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что ранее в колонии во Владикавказе произошел бунт, в котором участвовал чемпион мира по армрестлингу. Как сообщалось, сотрудники ФСИН были атакованы радикалами, что привело к повышению уровня безопасности в исправительных учреждениях.

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    Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности

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    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

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    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

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    Как Франция помогает Украине из космоса

    Российская газоизмерительная станция «Суджа» была уничтожена Украиной с конкретной военной помощью Запада – а именно Франции. Именно французские спутниковые системы осуществляли наведение и целеуказание ракет, которыми наносился этот удар. Таким образом, именно Франция вместо США становится главным помощником ВСУ из космоса. Как работают французские военные спутники? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      В дружбе с заграницей надо знать меру

      Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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