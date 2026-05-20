Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет

Tекст: Вера Басилая

Президент США исключил усиление противостояния с Кубой на фоне уголовных обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о возможной эскалации, глава Белого дома заявил: «Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость».

Американский лидер изложил свою версию происходящего на острове, заявив, что Куба фактически «распадается на части». По его словам, в стране царит «бардак», а кубинские власти, как он выразился, потеряли контроль над ситуацией.

Американские власти решили привлечь к ответственности бывшего президента Кубы Рауля Кастро за уничтожение самолетов гуманитарной организации в 1996 году.

Высокопоставленные чиновники в Белом доме обсуждали вариант силового задержания бывшего лидера Кубы в рамках давления на Гавану.