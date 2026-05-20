Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет
Американский президент заявил, что конфликт между Вашингтоном и Гаваной не усилится, несмотря на выдвинутые против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обвинения в сговоре с целью убийства граждан США.
Президент США исключил усиление противостояния с Кубой на фоне уголовных обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналистов о возможной эскалации, глава Белого дома заявил: «Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость».
Американский лидер изложил свою версию происходящего на острове, заявив, что Куба фактически «распадается на части». По его словам, в стране царит «бардак», а кубинские власти, как он выразился, потеряли контроль над ситуацией.
Американские власти решили привлечь к ответственности бывшего президента Кубы Рауля Кастро за уничтожение самолетов гуманитарной организации в 1996 году.
Высокопоставленные чиновники в Белом доме обсуждали вариант силового задержания бывшего лидера Кубы в рамках давления на Гавану.