Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

Tекст: Вера Басилая

Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

«Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

«Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.