Трамп допустил пересмотр выхода США из ВОЗ

Трамп заявил о возможном пересмотре решения о выходе США из ВОЗ

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может пересмотреть решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это заявление он сделал во время выступления в Лас-Вегасе, упомянув, что ранее США платили 500 млн долларов в год, в то время как Китай вносил лишь 39 млн долларов.



Трамп подчеркнул, что ему предлагали вернуть США в ВОЗ с тем же уровнем взносов, что и у Китая, но он отказался от этого предложения. «Может быть, мы бы рассмотрели возможность того, чтобы снова делать это», – отметил бывший президент США, добавив, что организации необходимо «навести порядок».

Ранее, 20 января, Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ, ссылаясь на чрезмерное влияние Китая на организацию. Однако с приходом на пост президента Джо Байдена, это решение было аннулировано, и США продолжили оставаться в ВОЗ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая. Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Еврокомиссия обеспокоена решением США выйти из ВОЗ и надеется на его пересмотр для устойчивого противодействия мировым угрозам в здравоохранении, заявила представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.