Еврокомиссия выразила надежду на пересмотр решения о выходе США из ВОЗ

Tекст: Александра Юдина

Грнцирова высказала обеспокоенность по поводу решения США о выходе из Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув важность международного сотрудничества для противодействия глобальным угрозам в области здравоохранения, передает РИА «Новости».

«Если мы хотим быть устойчивыми перед мировыми угрозами в области здравоохранения, мы должны сотрудничать на международном уровне для противодействия таким вызовам», – заявила она.

Грнцирова отметила, что ЕС продолжит следить за ситуацией и надеется на пересмотр решения США в ближайшее время. Такое действие, по мнению представителя Еврокомиссии, вредно для глобальной координации и борьбы с пандемиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, аргументируя это несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.