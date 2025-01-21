Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
Володин обвинил США в корысти из-за выхода из ВОЗ
Володин связал выход США из ВОЗ с корыстными интересами Вашингтона
Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Данное заявление Володин сделал на пленарном заседании. Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда США ищут выгоду для себя, прикрываясь якобы заботой о здоровье мирового сообщества, передает РИА «Новости».
«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», – отметил Володин.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, аргументируя это несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.
Также Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.
Как отметил американист Малек Дудаков, в указах Трампа видна большая программа перестройки Америки, включая выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.