Володин обвинил США в корысти из-за выхода из ВОЗ

Володин связал выход США из ВОЗ с корыстными интересами Вашингтона

Tекст: Елизавета Шишкова

Данное заявление Володин сделал на пленарном заседании. Он подчеркнул, что это уже не первый случай, когда США ищут выгоду для себя, прикрываясь якобы заботой о здоровье мирового сообщества, передает РИА «Новости».

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», – отметил Володин.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, аргументируя это несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.

Также Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.

Как отметил американист Малек Дудаков, в указах Трампа видна большая программа перестройки Америки, включая выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.