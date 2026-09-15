Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
При утечке фреона на судне в Пусане пострадали четверо россиян
В южнокорейском порту Пусан произошла утечка хладагента на российском рыболовецком судне «Калтан», в результате чего пострадали четыре гражданина России, сообщило российское генконсульство в этом городе.
«15 сентября 2026 г. около 8.37 по местному времени на российском рыболовном судне «Калтан» в порту Камчхон произошла утечка хладагента», – указали в дипмиссии, передает ТАСС.
Пострадали четыре россиянина, один из них находится в тяжелом состоянии. Дипломаты подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с капитаном судна и местными властями.
Всего на борту находились 15 человек. На место инцидента прибыли 40 полицейских и сотрудников экстренных служб. Судно стояло на якоре для ремонта и планировало выйти из порта во вторник до полудня.
По данным южнокорейских СМИ, двое пострадавших были госпитализированы с остановкой сердца, однако позднее их сердцебиение восстановилось. Один из них уже пришел в сознание.
Утечка фреона произошла в судовой холодильной камере. Береговая охрана проведет проверку соблюдения техники безопасности на корабле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года власти Южной Кореи задержали в Пусане российское судно из-за утечки масла.
Весной прошлого года при пожаре на российском рефрижераторе Crystal Asia возле этого порта пострадали шесть граждан России.
Позднее один из этих моряков скончался в больнице.