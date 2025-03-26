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При пожаре на судне у Южной Кореи пострадали шестеро россиян
На российском судне Crystal Asia, находящемся в восьми километрах от порта Камчхон в Пусане, произошел пожар, в результате которого пострадали шесть граждан России.
Пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia произошел 26 марта 2025 года в 7.14 по местному времени, передает ТАСС.
На борту находились 23 человека, из них 22 – граждане России. Восемь километров от порта Камчхон произошло возгорание, которое, по словам моряков, началось в машинном отделении.
Шесть россиян получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницы Пусана на вертолете.
Южнокорейская морская полиция ведет расследование причин инцидента и оказывает помощь вместе с российскими дипломатами, которые поддерживают контакт с местными властями.
Пожар был ликвидирован через 40 минут, в тушении участвовали семь судов, выделенных южнокорейскими властями. Патрульный катер первым заметил горящее судно и вызвал поддержку.
В начале года в турецком порту Самсун произошло возгорание в машинном отделении грузопассажирского судна Firuze G, прибывшего ранее из Туапсе.