При пожаре на судне у Южной Кореи пострадали шестеро россиян

Tекст: Александра Юдина

Пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia произошел 26 марта 2025 года в 7.14 по местному времени, передает ТАСС.

На борту находились 23 человека, из них 22 – граждане России. Восемь километров от порта Камчхон произошло возгорание, которое, по словам моряков, началось в машинном отделении.

Шесть россиян получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницы Пусана на вертолете.

Южнокорейская морская полиция ведет расследование причин инцидента и оказывает помощь вместе с российскими дипломатами, которые поддерживают контакт с местными властями.

Пожар был ликвидирован через 40 минут, в тушении участвовали семь судов, выделенных южнокорейскими властями. Патрульный катер первым заметил горящее судно и вызвал поддержку.

В начале года в турецком порту Самсун произошло возгорание в машинном отделении грузопассажирского судна Firuze G, прибывшего ранее из Туапсе.