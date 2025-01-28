Прибывшее из России грузопассажирское судно загорелось в порту Самсуна в Турции

Прибывшее из России грузопассажирское судно Firuze G загорелось в порту Самсуна в Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау загорелось в порту турецкого города Самсун, сообщает ТАСС.

Судно ранее прибыло из России, совершив рейс по маршруту Туапсе – Самсун в начале января. Пожар вспыхнул в машинном отделении судна, и на место происшествия были направлены экстренные службы для его тушения.

Губернатор Самсуна Орхан Тавлы сообщил, что все 33 члена экипажа 150-метрового судна были успешно эвакуированы.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Firuze G, построенное в 1979 году, является судном типа RO-RO и предназначено для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров. Особенность этого судна заключается в возможности загрузки и разгрузки через откидывающийся нос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое моряков погибли при пожаре на судне у Стамбула, а ранее сообщалось, что украинский моряк с российского сухогруза пропал у побережья Турции.