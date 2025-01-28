Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.4 комментария
Прибывшее из России грузопассажирское судно загорелось в порту Самсуна в Турции
Прибывшее из России грузопассажирское судно Firuze G загорелось в порту Самсуна в Турции
В турецком порту Самсун произошло возгорание в машинном отделении грузопассажирского судна Firuze G, прибывшего ранее из Туапсе, эвакуированы 33 члена экипажа.
Грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау загорелось в порту турецкого города Самсун, сообщает ТАСС.
Судно ранее прибыло из России, совершив рейс по маршруту Туапсе – Самсун в начале января. Пожар вспыхнул в машинном отделении судна, и на место происшествия были направлены экстренные службы для его тушения.
Губернатор Самсуна Орхан Тавлы сообщил, что все 33 члена экипажа 150-метрового судна были успешно эвакуированы.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Firuze G, построенное в 1979 году, является судном типа RO-RO и предназначено для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров. Особенность этого судна заключается в возможности загрузки и разгрузки через откидывающийся нос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое моряков погибли при пожаре на судне у Стамбула, а ранее сообщалось, что украинский моряк с российского сухогруза пропал у побережья Турции.