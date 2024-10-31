Двое моряков погибли при пожаре на судне у Стамбула

Пожар на сухогрузе FG Sevil у Стамбула унес жизни двух турецких моряков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент с пожаром на сухогрузе FG Sevil произошел недалеко от азиатской части Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на Halk TV. В результате трагедии погибли двое турецких моряков. Судно, длина которого составляет 104 метра, шло под панамским флагом из порта Ялова, расположенного в Мраморном море, и направлялось в Болгарию.

Пожар вспыхнул в машинном отделении судна возле острова Седеф. На место происшествия были оперативно направлены буксиры и быстроходный спасательный катер, которые получили сигнал о возгорании. Оба погибших моряка находились именно в машинном отделении, где и началось возгорание.

По последним сообщениям, пожар уже потушен, но причина его возникновения пока не установлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на макаронной фабрике в северо-западной части Турции произошел взрыв, который стал причиной повреждения здания и возникновения пожарной опасности; также сообщалось, что в Балтийском море у берегов Германии загорелся нефтетанкер, что вызвало экологическую тревогу и привлекло внимание международных организаций.