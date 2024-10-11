В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Нефтетанкер загорелся в Балтийском море у берегов Германии
Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море у Кюлунгсборна, экипаж спасен
В Балтийском море к северо-востоку от Кюлунгсборна загорелся нефтяной танкер Annika с 640 тоннами нефти на борту, все семеро членов экипажа спасены, а на месте происшествия ведутся активные работы по тушению пожара.
Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от немецкого города Кюлунгсборн, передает ТАСС. Германское общество по спасению потерпевших крушение сообщило, что все семеро членов экипажа были спасены. На месте происшествия работают аварийно-спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль, а также задействованы пожарные вертолеты.
Сигнал тревоги поступил на пульт спасательных служб около 10.00 мск. Танкер Annika, длиной 73 м, нагружен 640 т нефти. В настоящее время судно стоит на якоре, а густой дым от пожара виден на побережье. Причины возгорания пока не установлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo, также сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов, а в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар сразу на семи нефтяных танкерах, вызвав несколько мощных взрывов.