Нефтетанкер загорелся в Балтийском море у берегов Германии

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море у Кюлунгсборна, экипаж спасен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от немецкого города Кюлунгсборн, передает ТАСС. Германское общество по спасению потерпевших крушение сообщило, что все семеро членов экипажа были спасены. На месте происшествия работают аварийно-спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль, а также задействованы пожарные вертолеты.

Сигнал тревоги поступил на пульт спасательных служб около 10.00 мск. Танкер Annika, длиной 73 м, нагружен 640 т нефти. В настоящее время судно стоит на якоре, а густой дым от пожара виден на побережье. Причины возгорания пока не установлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo, также сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов, а в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар сразу на семи нефтяных танкерах, вызвав несколько мощных взрывов.