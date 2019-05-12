В порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкеры

В воскресенье утром несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах; причиной стал пожар сразу на семи нефтяных танкерах, сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

«Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4.00 до 7.00», – передает слова источника РИА «Новости».

Загорелись, как сообщается, от семи до 10 танкеров. Причины пожара не установлены.

В небе над портом, как сообщили очевидцы, замечены несколько американских и французских военных самолетов.

Однако позже официальные власти эмирата Фуджейра опровергли сообщение о взрывах.