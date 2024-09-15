Взрыв на макаронной фабрике прогремел на северо-западе Турции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на макаронной фабрике на Анатолийском шоссе, причине произошел взрыв, после которого начался пожар, передает РИА «Новости». На место происшествия было прибыли врачи и пожарные, в результате взрыва пострадали 20 человек, которые были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают тушить пожар.

Ранее в Стамбуле на судне на верфи произошел взрыв, один человек погиб.