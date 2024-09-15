Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Взрыв на макаронной фабрике прогремел на северо-западе Турции
Взрыв прогремел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья на северо-западе Турции, 20 человек получили ранения, передал телеканал NTV.
Как говорится в сообщении, на макаронной фабрике на Анатолийском шоссе, причине произошел взрыв, после которого начался пожар, передает РИА «Новости». На место происшествия было прибыли врачи и пожарные, в результате взрыва пострадали 20 человек, которые были доставлены медицинскими бригадами в близлежащие больницы. Пожарные бригады продолжают тушить пожар.
Ранее в Стамбуле на судне на верфи произошел взрыв, один человек погиб.