Украинский моряк с российского сухогруза пропал у побережья Турции

NTV: У побережья Турции пропал моряк с сухогруза, следующего из России

Береговая охрана Турции ведет поиски моряка с сухогруза Azov Confidence под флагом Маршалловых островов, который прыгнул в море во время пожара на борту судна вблизи турецкого побережья, сообщили СМИ.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, ЧП произошло около 22:00 в четверг (время совпадает с мск) в четырех милях от порта Самсун, когда при тушении пожара у механика корабля, гражданина Украины Михаила Муравьева загорелась одежда, и он прыгнул в море. Сейчас его ищут вертолет и катера береговой охраны. NTV отмечает, что российский сухогруз вез металл из России и сейчас остается в порту Самсуна, передает ТАСС.

Ранее супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева сообщила, что российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств.