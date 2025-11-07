Власти Южной Кореи задержали российское судно из-за утечки масла

Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице

Президент Мексики Шейнбаум подверглась сексуальному насилию на улице

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел спустя всего 13 месяцев после того, как Шейнбаум была избрана первой женщиной – президентом Мексики, передает New York Times.

Происшествие вызвало волну негодования по всей стране. Женщины обсуждают, что насилие и домогательства остаются обыденным явлением даже для самой защищенной должности в государстве.

Сама президент публично заявила: «Если такое может случиться с президентом, что тогда ждать всем женщинам нашей страны?»

Шейнбаум также анонсировала новые меры: национальную инициативу по борьбе с сексуальным насилием, которая включает уголовное наказание во всех регионах страны, образовательные программы для сотрудников системы правосудия и кампанию по поддержке пострадавших.

По мнению экспертов, несмотря на некоторые успехи президентской инициативы, большинство преступлений против женщин продолжают оставаться безнаказанными.

За первые девять месяцев 2025 года поступило почти 219 тыс. тревожных звонков о насилии против женщин, однако было открыто только около пяти тысяч уголовных дел. Согласно опросу, в прошлом году 93% преступлений в стране не расследовались либо не подавались в органы.

Женщины часто не обращаются за помощью из-за недоверия к полиции и опасений за собственную безопасность.

Ранее конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата.

Отношения между странами обострились после того, как мексиканские власти предоставили убежище бывшему премьеру Перу Бетси Чавес.