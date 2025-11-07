Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.3 комментария
Власти Южной Кореи задержали российское судно из-за утечки масла
Портовые власти Пусана не позволили российскому рыболовецкому судну покинуть территорию из-за произошедшей утечки горюче-смазочных материалов в море.
Около 40 литров горюче-смазочных материалов могли попасть в воды бухты Камчхон в Пусане, передает ТАСС.
Инцидент произошел 3 ноября, когда, по версии корейской береговой охраны, из-за повреждения клапана использованное масло вытекло за борт российского судна с водоизмещением 4 тыс. тонн.
Рыболовецкому судну под российским флагом был запрещен выход из порта до окончания разбирательства. Власти Южной Кореи объявили о начале официального расследования обстоятельств утечки. По данным агентства Ренхап, следствие уже возбуждило дело в отношении главного механика и владельца судна.
В настоящее время береговая охрана планирует передать материалы дела в прокуратуру для дальнейших действий в отношении причастных лиц.
