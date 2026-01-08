Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

Tекст: Катерина Туманова

На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

«Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

способны погасить США.



