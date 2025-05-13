Представитель НАТО заявил о превосходстве России в радиоэлектронной борьбе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы радиоэлектронной борьбы НАТО уступают по эффективности российским разработкам, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя альянса Бас Ньювенхаузе. По его словам, альянс пока не создал и не принял на вооружение столько средств РЭБ и такого уровня, как «некоторые потенциальные противники». Портал Breaking Defense подчеркивает, что применение Россией систем РЭБ в ходе конфликта на Украине показало их превосходство.

Ньювенхаузе заявил, что альянсу необходимо кардинально изменить подход к вопросам радиоэлектронной борьбы, чтобы быть готовым к возможным военным конфликтам. Он отметил, что одной из ключевых проблем НАТО остается сильная зависимость от американских технологий и оборудования в этой сфере.

Ранее глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская утверждала, что на сегодняшний день лучшие в мире системы РЭБ находятся на вооружении российской армии. По ее словам, западное оборудование, поставленное Киеву, оказалось неэффективным против российских средств радиоэлектронной борьбы. Аналитики The New York Times также отмечали технологическое превосходство российских комплексов в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области подавили беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты разрабатывают новый комплекс РЭБ «Ель-1» для защиты от FPV-дронов. Украинские беспилотники в Тульской области также подавили средствами РЭБ.