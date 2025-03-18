Стало известно о разработке «Ель-1» для защиты от FPV-дронов в РФ

КБП разработало средство РЭБ «Ель-1» из 80% отечественных компонентов для защиты от FPV-дронов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, российские специалисты из Конструкторского бюро приборостроения (КБП) активно работают над созданием средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ель-1». Это стационарное устройство предназначено для защиты от FPV-дронов и будет состоять на 80% из компонентов отечественного производства.

В КБП отметили, что «Ель-1» разработан с использованием электроники собственной разработки, что позволит избежать зависимости от китайских поставок. Представитель КБП подчеркнул, что главными компонентами устройства станут блок генерации помех, усилитель и антенны, а также пульт для дистанционного управления с выбором частот и режимов.

Работа над проектом была инициирована по просьбе российских военнослужащих, выполняющих задачи на передовой специальной военной операции. Испытания устройства «Ель-1» планируются на апрель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников на основе опыта Великой Отечественной войны, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.