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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    18 марта 2025, 03:43 • Новости дня

    Стало известно о разработке «Ель-1» для защиты от FPV-дронов в РФ

    КБП разработало средство РЭБ «Ель-1» из 80% отечественных компонентов для защиты от FPV-дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Конструкторском бюро приборостроения сообщили о разработке средства РЭБ «Ель-1», состоящего на 80% из компонентов российского производства, для защиты от FPV-дронов.

    Как сообщает ТАСС, российские специалисты из Конструкторского бюро приборостроения (КБП) активно работают над созданием средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ель-1». Это стационарное устройство предназначено для защиты от FPV-дронов и будет состоять на 80% из компонентов отечественного производства.

    В КБП отметили, что «Ель-1» разработан с использованием электроники собственной разработки, что позволит избежать зависимости от китайских поставок. Представитель КБП подчеркнул, что главными компонентами устройства станут блок генерации помех, усилитель и антенны, а также пульт для дистанционного управления с выбором частот и режимов.

    Работа над проектом была инициирована по просьбе российских военнослужащих, выполняющих задачи на передовой специальной военной операции. Испытания устройства «Ель-1» планируются на апрель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников на основе опыта Великой Отечественной войны, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.

    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    17 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    Россия стала вторым экспортером оружия в мире в 2024 году

    Россия продала оружия на 13,75 млрд долларов, заняв второе место после США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

    Как сообщает РИА «Новости», Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди экспортеров вооружений, реализовав оружие и военную технику на сумму 13,75 млрд долларов. Рейтинг был составлен Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) и включает в себя данные о двадцати крупнейших странах-экспортерах. При подготовке рейтинга были учтены только идентифицированные коммерческие контракты, заключенные странами.

    США уверенно заняли первое место с объемом экспорта в 42,329 млрд долларов, что составляет 37,92% от мирового объема. Россия с 13,75 млрд долларов заняла второе место, удерживая 12,32% рынка. Третье место досталось Франции, которая экспортировала вооружения на сумму 7,698 млрд долларов, что составляет 6,9 % от мирового экспорта.

    В рейтинге также выделены Южная Корея и Италия с объемом экспорта 5,691 млрд и 5,69 млрд долларов соответственно, каждая из которых занимает по 5,10% мирового рынка. Германия с показателем в 5,424 млрд долларов занимает шестое место. Интересно, что Китай замыкает первую десятку с экспортом в 3,216 млрд долларов.

    Следует учитывать, что рейтинг учитывает только коммерческие контракты и не включает в себя безвозмездную военную помощь, оказываемую Украине западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Газета также сообщала, что западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки. В другой статье подсчитали, сколько мир заплатит за масштабную войну на Ближнем Востоке.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    17 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    ВСУ атаковали деревни в Белгородской области

    Шесть деревень Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены здания и транспортные средства, пострадавших нет.

    Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта, в результате чего была повреждена кровля. В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника был посечен легковой автомобиль.

    Также было нанесено значительное повреждение грузовому автомобилю в хуторе Фищеве после атаки дрона. В Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием, повредив его фасад. В Валуйском округе детонация FPV-дрона нанесла ущерб ограждению частного домовладения.

    В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом, выбив окна и повредив фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях данных атак уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, что привело к возгоранию и травме одного человека, доставленного в больницу.

    В Запорожской области дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Бурчак, оставив без электроснабжения более 750 абонентов, однако обошлось без жертв и пострадавших.

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, уничтожив его цех, но информации о пострадавших нет.

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    17 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ

    За сутки уничтожены 33 беспилотника ВСУ, 27 пунктов управления и 10 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink.

    Как сообщает ТАСС, подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки, заявил, что в результате расчеты противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

    Помимо этого, было разрушено 27 пунктов управления беспилотниками противника. Группировке «Запад» также удалось уничтожить 10 станций спутниковой связи Starlink, которые использовались для обеспечения связи и управления украинскими подразделениями.

    Эти достижения подчеркивают эффективность противовоздушной обороны и координированных действий Западной группировки, направленных на подрыв возможностей ВСУ в использовании беспилотных летательных аппаратов и спутниковой связи.

    Бэкграунд (565 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работать на Украине, даже если он не согласен с киевской политикой. Маск также заявил, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров сообщил о создании полка «Ахмат-Кавказ» в Чечне

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    17 марта 2025, 06:16 • Новости дня
    Российские военные в ЛНР уничтожили 5,7 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Tекст: Денис Тельманов

    В боях на рубежах Луганской Народной Республики российские военные за неделю уничтожили свыше 5,7 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, что на тысячу больше, чем ранее.

    Как сообщает ТАСС, за неделю на фронтовых рубежах Луганской Народной Республики российские военные уничтожили свыше 5,7 тыс. украинских солдат и иностранных наемников. Эти данные представил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что за прошлую неделю количество уничтоженных противников увеличилось почти на тысячу человек по сравнению с предыдущей неделей.

    Анализируя ход специальной военной операции, Марочко подчеркнул вклад группировки «Север», которая нанесла наибольший ущерб противнику. В дополнение к этому, российская армия уничтожила 12 танков, 100 полевых артиллерийских орудий, 15 станций радиоэлектронной борьбы и более 330 различных боевых машин противника за отчетный период.

    Также за это время были уничтожены 29 полевых складов с боеприпасами, что значительно ослабило боеспособность украинских сил в регионе и усложнило их дальнейшие наступательные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink.

    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром продвижении российских войск на великоновоселковском направлении после освобождения села Днепроэнергия, а также о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, несмотря на переброску резервов ВСУ.

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    17 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Минобороны Бельгии следило за российским кораблем «Североморск»

    Бельгийский патрульный корабль сопровождал БПК «Североморск» в бельгийских водах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Бельгии заявило, что ночью 16 марта патрульный корабль BNS Castor осуществлял наблюдение за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах.

    Министерство обороны Бельгии утверждает, что в ночь на 16 марта патрульный корабль BNS Castor следил за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности на морях является важнейшей задачей для торговли, энергетики и обороны.

    Представители бельгийских ВМС подчеркнули, что они остаются в круглосуточном режиме готовности, чтобы защищать морские районы НАТО. Они также отметили, что патрулирование и наблюдение за судами других стран является стандартной процедурой для поддержания безопасности в регионе. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано, что такие меры направлены на обеспечение контроля и защиты от возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники во Внутреннем зунде на северо-западе Шотландии.

    Дмитрий Левин был осужден на 15 лет за передачу данных о ВМФ России в Новороссийске украинской разведке и террористической организации.

    Страны НАТО выходят на новый уровень эскалации отношений с Россией в Балтийском море, что указывает на подготовку к возможному военному столкновению.

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    17 марта 2025, 06:29 • Новости дня
    Почти 200 атак дронов ВСУ сорваны в ДНР за неделю

    ДНР перехватила 198 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую неделю в ДНР система защиты перехватила 198 беспилотников ВСУ, включая дрон-камикадзе и ударный дрон «Баба-Яга».

    Как передает ТАСС, за прошедшую неделю в ДНР было сорвано почти 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В региональном УФСБ сообщили, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 198 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой.

    В частности, на территории Зуевской тепловой электростанции был перехвачен украинский дрон-камикадзе. В Донецке, в Куйбышевском районе, была предотвращена атака украинского гексакоптера на районную электрическую подстанцию, а в Кировском районе был подавлен беспилотник, который осуществлял разведку вблизи жилых кварталов.

    В Макеевке был перехвачен ударный дрон под названием «Баба-Яга», который нес боевые заряды. Кроме того, в этом же районе были подавлены два беспилотника самолетного типа и квадрокоптер-разведчик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили более 5,7 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики за неделю, что на тысячу больше, чем ранее.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром продвижении российских войск на Великоновоселковском направлении после освобождения села Днепроэнергия, а также о стабилизации ситуации на Красноармейском направлении, несмотря на переброску резервов ВСУ.

    В результате обстрела поселка шахты им. В.И. Ленина в Горловке ранения получил несовершеннолетний, что произошло ввиду атаки украинских войск, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

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    17 марта 2025, 04:29 • Новости дня
    Израильские войска обстреляли КПП на Западном берегу реки Иордан

    Израильские войска ранили палестинца при обстреле КПП на Западном берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что один палестинец был ранен в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан израильскими войсками.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, один человек был ранен в ходе обстрела КПП «Мейтар», расположенного на Западном берегу Иордана, израильскими войсками, передает ТАСС. Нападение произошло недалеко от города Хеврон.

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские военные открыли огонь по мирным жителям в районе КПП, что привело к ранению одного человека.

    Кроме того, израильские военнослужащие, как утверждается, атаковали экипажи скорой помощи в пригороде Наблуса, городе Удла. В RPCS заявили, что израильские солдаты избили сотрудников скорой помощи, которые пытались оказать медицинскую помощь пострадавшим.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Железная стена» в районе Дженина. Ее целью является борьба с радикальными палестинскими группировками в северной части Западного берега и усиление безопасности в этих районах.

    Бэкграунд (472 знака)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали двух человек из группы, пытавшейся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальные были задержаны. Также сообщалось, что израильские удары по сектору Газа за сутки привели к гибели не менее 50 палестинцев.

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    18 марта 2025, 00:55 • Новости дня
    Германия заказала 20 истребителей и шесть фрегатов

    Германия планирует закупить шесть фрегатов F127 и 20 истребителей Eurofighter

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии намерено увеличить свою военную мощь, заказав шесть новых фрегатов класса F127 и двадцать истребителей Eurofighter Typhoon, что обойдется стране в 18 млрд евро.

    Согласно информации агентства Bloomberg, Германия намерена усилить свои вооруженные силы, закупив шесть фрегатов класса F127 у компании ThyssenKrupp и двадцать истребителей Eurofighter Typhoon у корпорации BAE Systems. Эти вооружения стали приоритетными в списке закупок для правительства страны.

    Общая стоимость фрегатов превышает 15 млрд евро, а истребители обойдутся в 3 млрд евро. Эти шаги демонстрируют отход Германии от закупок американских вооружений, что связано с заявлениями администрации США о необходимости Европы самой заботиться о своей безопасности.

    Кроме того, на саммите 6 марта лидеры ЕС поддержали план Еврокомиссии ReArm EU, хотя финансовая часть плана, предусматривающая 800 млрд евро на милитаризацию Европы до 2029 года, была отправлена на доработку. Евросовет поручил Еврокомиссии найти источники финансирования военно-промышленного комплекса ЕС и поддержал переориентацию Европейского инвестиционного банка на военные проекты.

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    17 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в договоренности США и РФ по Украине

    Трамп выразил уверенность в достижении США и России мирного соглашения на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это заявление он сделал во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы обсудить возможность достижения соглашения о прекращении огня и установлении мира на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение – о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», – отметил он в разговоре с журналистами.

    Этот шаг Трампа рассматривается как часть его усилий по улучшению отношений с Россией. Он неоднократно высказывал желание наладить диалог с Москвой и работать в направлении мирного разрешения конфликтов, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    18 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Британия и Канада пообещали укрепить позиции Украины

    Премьеры Великобритании и Канады призвали укрепить позиции Украины перед переговорами

    Tекст: Денис Тельманов

    На встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канадского премьер-министра Марка Карни состоялась в Лондоне, передает ТАСС.

    Лидеры заявили о необходимости для союзников Украины сделать максимум для укрепления позиций Киева на предстоящих переговорах по мирному урегулированию.

    В официальном заявлении канцелярии британского премьера подчеркивается, что Стармер и Карни согласились на необходимость коллективных действий для обеспечения Украине сильной позиции ради достижения справедливого и прочного мира.

    Франция и Великобритания стали первыми странами, которые посетил Марк Карни после своего назначения на пост премьер-министра 14 марта. В рамках визита в Лондон Карни провел встречу с британским монархом Карлом III, вместе с которым он посадил клен на территории Букингемского дворца. Это символическое событие подчеркнуло значимость укрепления отношений между странами в текущих международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times. Канада решила укрепить связи с Европой из-за противостояния с США.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    18 марта 2025, 00:22 • Новости дня
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ

    ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, пострадали два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО защитила Белгород от атаки украинских беспилотников, однако при падении обломков ранены двое мужчин, одному из которых ампутировали кисть, а другому – предплечье.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО эффективно противодействует атаке украинских беспилотников над Белгородом и прилегающим районом. Однако, как пишет ТАСС, в результате падения обломков пострадали два мирных жителя. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а другому ампутировали предплечье.

    Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков отметил, что работа по уничтожению дронов продолжается, и поблагодарил службы за оперативность и профессионализм.

    Атаки беспилотников становятся частыми в приграничных районах, и власти предпринимают дополнительные меры для защиты мирных жителей и критической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что безопасность граждан – приоритетная задача для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших не оказалось.

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