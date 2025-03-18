Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Стало известно о разработке «Ель-1» для защиты от FPV-дронов в РФ
КБП разработало средство РЭБ «Ель-1» из 80% отечественных компонентов для защиты от FPV-дронов
В Конструкторском бюро приборостроения сообщили о разработке средства РЭБ «Ель-1», состоящего на 80% из компонентов российского производства, для защиты от FPV-дронов.
Как сообщает ТАСС, российские специалисты из Конструкторского бюро приборостроения (КБП) активно работают над созданием средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ель-1». Это стационарное устройство предназначено для защиты от FPV-дронов и будет состоять на 80% из компонентов отечественного производства.
В КБП отметили, что «Ель-1» разработан с использованием электроники собственной разработки, что позволит избежать зависимости от китайских поставок. Представитель КБП подчеркнул, что главными компонентами устройства станут блок генерации помех, усилитель и антенны, а также пульт для дистанционного управления с выбором частот и режимов.
Работа над проектом была инициирована по просьбе российских военнослужащих, выполняющих задачи на передовой специальной военной операции. Испытания устройства «Ель-1» планируются на апрель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников на основе опыта Великой Отечественной войны, которая позволяет реконфигурировать защитные зоны.