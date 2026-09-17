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ВВС Австралии начали эксплуатацию новых ракет большой дальности
ВВС Австралии вооружились ракетами JASSM-ER и LRASM для истребителей
Командующий ВВС Австралии маршал авиации Стивен Чаппелл объявил о начале эксплуатации крылатых ракет JASSM-ER и противокорабельных боеприпасов LRASM.
Военно-воздушные силы Австралии получили на вооружение ракеты JASSM-ER и LRASM. Первые предназначены для ударов по наземным целям на дистанции до 900 км, а вторые способны поражать защищенные морские объекты на расстоянии более 370 км, передает РИА «Новости».
Оба типа боеприпасов предназначены для установки на истребители F/A-18F Super Hornet.
Командующий ВВС Австралии маршал авиации Стивен Чаппелл отметил, что приобретение дальнобойных комплексов значительно повысит боевую эффективность авиации и позволит обходить все более совершенные системы противовоздушной обороны.
Закупка новых боеприпасов проходит в рамках правительственного проекта AIR 6004 по развитию авиационных средств дальнего поражения. Общий объем финансирования программы составляет 2,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно 1,8 млрд долларов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о панике в Австралии из-за угрозы остаться без американских ракет.
В начале августа Канберра закупила американские вооружения на 492 млн долларов.
Летом США отчитались об успешном запуске дальнобойной ракеты LRASM.