Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
В Финляндии открыли завод для производства деталей F-35
В Центральной Финляндии начал работу новый производственный объект, предназначенный для сборки частей фюзеляжа американских истребителей F-35, сообщает финская оборонная компания Patria.
Церемония открытия нового производственного объекта состоялась на предприятии Patria в городе Ямся. В компании уточнили, что предприятие будет участвовать в сборке передних частей фюзеляжей истребителей F-35 для глобальной цепочки поставок, передает РИА «Новости».
Отмечается, что линия позволит Финляндии реализовать часть промышленного сотрудничества в рамках договора по истребителям F-35. Ожидается, что новый производственный объект будет полностью готов к эксплуатации осенью 2025 года и сыграет ключевую роль в реализации международных контрактов Patria.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35.