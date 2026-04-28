Власти Австралии выделили 2,3 млрд долларов на системы HIMARS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Марлз сообщил, что власти Австралии инвестируют 2,3 млрд австралийских долларов в закупку мобильных ракетных систем HIMARS и высокоточных ракет PrSM, передает ТАСС. Он добавил, что эти меры позволят существенно повысить дальность поражения целей для австралийской армии.

Кроме того, в Южной Австралии на базе комплекса Эдинбург создадут второй ракетно-артиллерийский полк дальнего действия.

Министр отметил, что новый полк позволит поражать цели на расстоянии до 500 км, а в перспективе – свыше 1000 км. Это, по словам Марлза, даст возможность эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в регионе и взаимодействовать с союзниками.

Канберра также делает ставку на развитие собственной ракетной промышленности. Уже прошли испытания первых произведенных в стране управляемых ракет GMLRS для HIMARS, в дальнейшем планируется локализовать производство и ракет PrSM.

В целом, на развитие этих проектов и усиление возможностей ВВС Австралии в течение ближайших 10 лет заложено 37 млрд австралийских долларов. Это соответствует примерно 26,6 млрд долларов США.

Австралия получила первые две из 42 запланированных американских установок HIMARS, которые должны перевести ее армию к использованию дальнобойных ракет. Представители компании Thaless Australia заявили о возможности производства ракет GMLRS для РСЗО HIMARS на территории Австралии. Пентагон намерен увеличить расходы на закупку новейших ракет PrSM в 3,5 раза после их первого боевого применения в Иране.