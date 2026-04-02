Песков опроверг распоряжения о вербовке студентов в беспилотные войска
В созданных в России войсках беспилотных систем открыты вакансии для специалистов с нужными компетенциями, информации о принудительном наборе студентов и сотрудников предприятий нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о каких-либо распоряжениях губернатора Рязанской области по вербовке сотрудников предприятий или студентов вузов в войска беспилотных систем, передает ТАСС.
По его словам, он не видел таких документов и не может подтвердить достоверность распространенной информации.
В то же время Песков подчеркнул, что в России действительно были созданы новые войска беспилотных систем, передает РИА «Новости».
«Там требуется определенная специфика, кадры новые, для этого рода войск. И то, что есть предложение для тех, кто обладает соответствующей компетенцией и готов служить в этих новых войсках», – заявил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что предложение о вступлении в этот род войск открыто для всех, кто готов служить и обладает необходимыми навыками.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал приоритетом обеспечение войск беспилотной авиацией.