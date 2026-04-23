Tекст: Алексей Дегтярёв

Штурмовые отряды ведут ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Войска поразили скопления сил противника в районах десяти населенных пунктов, включая Мирополье и Сумы, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках, преодолев за сутки до 650 метров. На харьковском направлении российские военные продолжают отодвигать ВСУ от государственной границы, нанося удары по позициям ВСУ в Избицком, Терновой и других селах.

Подразделения 245-го мотострелкового полка зачистили лесные массивы у поселка Ветеринарное, уничтожив боевую группу 22-й бригады ВСУ и взяв в плен шесть украинских солдат. На волчанском направлении продвижение составило до 1000 метров на 14 участках, идут бои у села Бочково.

За сутки противник потерял свыше 230 человек, из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях. Уничтожено множество техники, включая американский бронетранспортер М-113, израильскую РЛС «Рада», станции РЭБ, десятки беспилотников и пикапов.

В прошлые сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 200 человек.