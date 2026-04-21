Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек

Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Штурмовики «Севера» ведут наступление вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям сил и техники ВСУ в районах Ястребщины, Павловки, Храповщины, Мирополья, Бачевска, Пустогорода, поселка Хотень и села Новая Сечь.

Ожесточенные бои продолжаются в Мирополье и его окрестностях, ВСУ оказывают сопротивление, понимая, что после освобождения густонаселенного села «Северяне» смогут контролировать территории по линии Горналь – Милаевка.

В Сумском районе «Северяне» продвинулись на 20 участках до 600 м за сутки. В Краснопольском районе идут стрелковые бои восточнее Таратутино и в Новодмитровке. Подразделения РХБЗ «Севера» нанесли удар ТОС по опорному пункту ВСУ в районе Степка, что привело к значительным потерям противника. В течение дня отмечено продвижение российских войск на четырех участках до 400 м.

На Харьковском направлении «Северяне» также ведут активные бои, отодвигая ВСУ от границы. Удары наносились по скоплениям сил и техники ВСУ в районах Избицкого, Варваровки, Великого Бурлука, Плоского, Польной, Писаревки и Терновой.

На Волчанском направлении отмечено продвижение российских штурмовых отрядов на восьми участках до 500 м, «Северяне» зачищают лесные массивы около села Бочково и между Верхней Писаревкой и Лосевкой.

На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на четырех участках до 100 м. В лесных массивах в районе Бударки и на северо-западе Купянского района продолжаются ожесточенные бои.

