Tекст: Антон Антонов

Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 600 м на 20 участках в Сумском районе. В Шосткинском районе продолжается зачистка приграничных лесных массивов, российские штурмовые группы продвинулись до 100 м. В районе Новодмитровки продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» продвинулись на трех участках до 500 м.

«Северяне» наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Искрисковщины, Павловки, Запселья, Уланово, Семейкино, Бачевска, Шостки, Таратутино, Новая Сечь и Бруски, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Подчеркивается, что публикации украинских ресурсов о стрелковых боях в Бачевске не соответствуют действительности: вероятно, информация искажена и перестрелки произошли между украинскими подразделениями после непроизвольного сброса боеприпаса дроном.

В Краснопольском районе ВСУ попытались контратаковать восточнее Таратутино, однако украинские атаки были отбиты, большая часть украинских сил уничтожена, один солдат ВСУ взят в плен.

На Харьковском направлении штурмовые группы «Севера» также продвинулись на девяти участках до 600 м. «Северяне» наносят удары по скоплениям сил ВСУ в районах Избицкого, Терновой, Малого Бурлука, Рогани, Великого Бурлука, Богодухова, Цуповки, Дергачей и Удов.

Военнослужащие украинской военной полиции и нацгвардии, отказавшиеся выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, были переведены в специализированное штурмовое подразделение.

На Липцовском направлении существенных изменений не отмечено, российские артиллерия и операторы БПЛА наносили удары по целям ВСУ. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 400 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – говорится в сообщении.

