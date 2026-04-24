    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    24 апреля 2026, 04:28 • Новости дня

    Wirtualna Polska: Франция и Польша решили устроить учения с ЯО против России

    Tекст: Антон Антонов

    Французские и польские военные намерены провести совместные маневры над Балтийским морем для тренировки применения ядерного оружия по целям на российской и белорусской территории, пишет Wirtualna Polska.

    По данным Wirtualna Polska, «учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши», передает РИА «Новости».

    В маневрах планируется задействовать французские истребители Rafale. Эти боевые машины способны нести ядерные боеголовки. Пилоты будут тренироваться наносить удары по условным целям на территории России и Белоруссии, пишет Wirtualna Polska.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    22 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения Ту-22м3
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители шести стран НАТО были подняты для сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России.

    Истребители шести государств НАТО были подняты для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    В публикации отмечается, что французские истребители Rafale вылетели с литовской авиабазы и присоединились к самолетам из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Все эти страны задействовали свои боевые машины, чтобы наблюдать за российским полетом.

    По данным Минобороны России, полет Ту-22м3 проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря и был плановым. В ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    Продолжительность этого воздушного патрулирования превысила пять часов.

    Министерство обороны России назвало подобные вылеты регулярной практикой для поддержания боевой выучки экипажей.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    23 апреля 2026, 14:49 • Новости дня
    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия

    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
    Tекст: Вера Басилая

    Финское правительство предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО.

    Власти Финляндии представили парламенту предложение о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства обороны страны говорится: «Правительство представило парламенту предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс».

    Согласно инициативе, предлагаемые поправки позволят осуществлять ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в случаях, связанных с обороной самой страны, коллективной обороной НАТО или международным оборонным сотрудничеством.

    В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны после вступления в НАТО и соответствуют обязательствам государства в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Финляндию размещать ядерное оружие, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Правительство Финляндии заявило о готовности отменить запрет на транзит ядерного оружия в стране.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал снятие подобных ограничений актом агрессии и нагнетанием обстановки у российских границ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о появлении дополнительных уязвимостей для Хельсинки.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о превращении финской территории в потенциальную цель для ответного удара.

    22 апреля 2026, 03:26 • Новости дня
    МИД: Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом планов НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом угроз, связанных с увеличением ядерного потенциала НАТО, а также с действиями Британии и Франции в этой области, передает РИА «Новости» .

    «Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания», – подчеркнул Грушко.

    Дипломат отметил, что бесконтрольное наращивание натовских ядерных возможностей требует от России «тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании». Он указал, что и Британия, и Франция объявили о расширении своих ядерных программ под антироссийскими лозунгами, а французская ядерная риторика и практические действия прямо направлены против России.

    В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна ужесточит ядерную доктрину из-за новых угроз. Макрон поручил увеличить арсенал и рассмотреть распространение ядерной стратегии на всю Европу, подчеркнув при этом сохранение французского суверенитета. Уже восемь стран выразили готовность участвовать в совместных французских ядерных учениях.

    Кроме того, Макрон сообщил, что рабочие группы Франции и Польши в ближайшие недели обсудят детали сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая обмен информацией, совместные учения и, возможно, развертывание сил. Высказывания и шаги Парижа происходят на фоне масштабной милитаризации Европы, что вызывает у России серьезную обеспокоенность.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала.

    23 апреля 2026, 02:56 • Новости дня
    МИД сообщил об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях ОЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время маневров Объединенных экспедиционных сил, которыми руководит Британия, моделируют блокаду и захват Калининградской области, а также другие сценарии, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о сценариях учений Объединенных экспедиционных сил, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что активность ОЭС, действующих под руководством Британии, непрерывно увеличивается, особенно в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По его словам, в задачи этих сил входит оперативное реагирование на возможные угрозы в указанных регионах.

    «В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области. НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии открыто признали возможную блокаду Калининградской области фактическим объявлением войны против России. Замглавы МИД Александр Грушко рассказал об отработке Североатлантическим альянсом сценариев изоляции этого региона. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках натовских войск по захвату данной территории.

    22 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    В World Aquatics не знали об отказе Польши допускать россиян на ЧЕ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) не была осведомлена о решении Польши не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы по прыжкам в воду в 2027 году, сообщили в пресс-службе организации.

    В пресс-службе организации отметили: «Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии», передает РИА «Новости».

    По данным польских СМИ, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на турнир. Как пишет polskieradio24.pl, это стало официальным ответом на решение World Aquatics от 13 апреля, разрешающее выступление россиян и белорусов под национальными флагами и гимнами.

    Отмечается, что чемпионат Европы проводится под эгидой European Aquatics, которая на данный момент допускает участие спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Вопрос о возможном переносе турнира остается открытым, так как World Aquatics пока не высказывалась по поводу требований к European Aquatics.

    Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше из-за отказа Варшавы. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет России направит ноту главе Международного олимпийского комитета с требованием дать оценку действиям Польши. Позже Мазепин рассказал, что World Aquatics выразила поддержку российской стороне и обратилась в европейские структуры после отказа Польши принимать российских спортсменов.

    Напомним, сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тбилиси.

    Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля, а также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    23 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали планы Финляндии по ввозу ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия следует расценивать как «конфронтацию в таком концентрированном выражении», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Министр обороны страны Антти Хяккянен подтвердил готовность государства к подобным шагам ради национальной безопасности.

    Ранее Песков назвал эту инициативу дополнительной угрозой для Хельсинки.

    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    21 апреля 2026, 08:19 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Запад готовит население Европы к войне с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские власти морально готовят население к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

    Европейские власти ведут моральную подготовку населения к возможной войне с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    В материале издания отмечается: «Растущая ненависть к России – лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией».

    Издание отмечает, что Евросоюз сознательно подталкивает Киев к продолжению военных действий против России, несмотря на риски тяжелых последствий для украинского народа. По мнению L'AntiDiplomatico, киевские власти готовы выполнять любые указания западных партнеров, даже если это приведет к катастрофе для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о фактической подготовке Европы к полномасштабному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал об открытых намерениях лидеров стран НАТО начать вооруженное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил факт постоянного подстрекательства Киева европейскими государствами к продолжению боевых действий.

    21 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Филиппо возмутился планами Франции выделить Украине 17 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей внутри страны.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство планами Парижа выделить Украине 17 млрд евро, передает ТАСС.

    Политик отметил, что французы сейчас терпят значительные убытки, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Правительство Макрона планирует попросить французский народ о «дополнительных жертвах на сумму от четырех до шести млрд евро» под предлогом войны в Иране! – возмутился Филиппо. – И при этом в то же самое время то же самое правительство готовится выписать чек в три раза больше – на 17 млрд евро – для Украины».

    Ранее Венгрия заблокировала окончательное решение Евросоюза о выделении Киеву кредита на сумму 90 млрд евро, что привело к серьезным разногласиям между Будапештом и Брюсселем. Вопрос разблокирования этого решения будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в Люксембурге 21 апреля. Отмечается, что из указанной суммы 17 млрд евро планирует выделить Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал вето Виктора Орбана на кредит для Киева пощечиной Эммануэлю Макрону.

    Ранее Венгрия пригрозила заблокировать выделение Евросоюзом нового транша Украине на 90 млрд евро.

    До этого французский политик призвал власти страны перестать выписывать чеки украинскому правительству.

    21 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Дуров предупредил Францию о последствиях взлома зашифрованных чатов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки французских властей получить контроль над личной перепиской граждан спровоцируют беспрецедентные кражи персональной информации миллионов пользователей, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Французское национальное агентство по выпуску и хранению личных документов подверглось хакерской атаке – произошла утечка имен, адресов, электронных писем и номеров телефонов 19 млн человек», – указал Дуров, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Париж добьется желаемого и получит ключи от зашифрованных сообщений, а также к цифровым ID, то будущие потери информации окажутся значительно страшнее.

    В прошлом году Дуров опровергал факты раскрытия личных сообщений пользователей в Telegram.

    В апреле Дуров заявлял, что французские власти выдвинули против него обвинения, за каждое из которых предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

    22 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Макрон сообщил о гибели еще одного французского миротворца в Ливане
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о смерти еще одного французского миротворца, который служил в составе временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL).

    Миротворец получил тяжелое ранение в результате нападения на французских военнослужащих в минувшую субботу и был эвакуирован во Францию накануне, передает РИА «Новости».

    «Старший капрал Анисе Жирарден из базирующегося в Сюиппе 132-го пехотного полка кинологической службы, которого вчера вернули на родину после тяжелого ранения в Ливане, скончался сегодня утром от полученных ран», – написал Макрон в соцсетях.

    По словам президента, страна глубоко скорбит по погибшему и выражает искренние соболезнования его семье и близким.

    В конце марта польские солдаты из миссии ООН подорвались на мине в Ливане.

    21 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о стремлении Европы к ядерной милитаризации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Вероятная подготовка Парижа и Варшавы к отработке применения ядерного оружия вызывает обеспокоенность Москвы, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию журналистам.

    «Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах, но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Ранее экс-президент Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией для включения страны в программу ядерного зонтика. В свою очередь милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

