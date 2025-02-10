Украинцы начали массово покидать Польшу

InPoland: Украинские беженцы начали переезжать из Польши в Германию из-за более высоких соцвыплат

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным отчета, к концу 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских граждан, что на 150 тыс. больше, чем в Польше. Таким образом, Германия стала наиболее предпочтительным местом проживания для украинских беженцев в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

Число украинских беженцев в Польше сократилось до примерно 983 тыс. человек, тогда как в 2022 году эта цифра превышала 1,3 млн. Одной из основных причин переезда называется более высокий уровень заработной платы в Германии, а также социальные выплаты и качественные медицинские услуги, доступные украинским беженцам.

Согласно данным правительства Германии, на август 2024 года в стране проживали около 1,3 млн украинских граждан, большинство из которых являются беженцами. Из них только 266 тыс. человек имели работу, а около 100 тыс. посещали языковые и интеграционные курсы. Более 700 тыс. украинцев, однако, получали пособие по безработице.

Ранее Польша заявила, что не будет соблюдать миграционный пакт ЕС из-за наличия почти 2 млн украинских беженцев в стране.

Также в Польше начали обсуждать возможность лишения граждан Украины льгот и привилегий, полученных после февраля 2022 года, выяснив, что некоторые из этих беженцев являются не только нахлебниками, но и преступниками.



