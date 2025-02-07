Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.2 комментария
Польша отказалась соблюдать миграционный пакт ЕС из-за беженцев с Украины
Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС, учитывая наличие почти двух миллионов украинских беженцев в стране.
Польша не будет брать на себя обязательства по миграционному пакту ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в Польше сейчас находятся почти 2 млн беженцев с Украины, что создает особую ситуацию для страны.
«Сейчас в Польше находятся почти 2 млн беженцев с Украины. Это создает особую ситуацию для нас. Я однозначно сказал, что Польша не будет исполнять пакт, который бы привел к росту числа мигрантов», – заявил Туск, подчеркивая, что Польша уже делает многое в вопросах помощи беженцам и не готова брать на себя больше обязательств.
Ранее Польша решила ужесточить правила выплат пособий для украинцев, а служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы приема беженцев с Украины U4U, что ограничивает возможности для переселения украинских граждан в США.