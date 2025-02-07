  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек при боях за Дзержинск
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    22 комментария
    7 февраля 2025, 18:54 • Новости дня

    Польша отказалась соблюдать миграционный пакт ЕС из-за беженцев с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС, учитывая наличие почти двух миллионов украинских беженцев в стране.

    Польша не будет брать на себя обязательства по миграционному пакту ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в Польше сейчас находятся почти 2 млн беженцев с Украины, что создает особую ситуацию для страны.

    «Сейчас в Польше находятся почти 2 млн беженцев с Украины. Это создает особую ситуацию для нас. Я однозначно сказал, что Польша не будет исполнять пакт, который бы привел к росту числа мигрантов», – заявил Туск, подчеркивая, что Польша уже делает многое в вопросах помощи беженцам и не готова брать на себя больше обязательств.

    Ранее Польша решила ужесточить правила выплат пособий для украинцев, а служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке программы приема беженцев с Украины U4U, что ограничивает возможности для переселения украинских граждан в США.

    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    7 февраля 2025, 19:00 • Видео
    График примирения России и Украины

    Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года, заявил глава SPP Войтех Ференц.

    По его словам, российский газ снова стал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Ференц заявил, что поставки газа от компании «Газпром» начались 1 февраля, и уже в апреле их объем будет удвоен. Он подчеркнул, что контракт с «Газпром экспорт» остается в силе до 2034 года, и компания не планирует его расторгать.

    «Мы его не расторгаем», – отметил он, подчеркнув значимость продолжения сотрудничества с российским поставщиком.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    5 февраля 2025, 21:25 • Новости дня
    Европейские эксперты назвали армии ЕС медлительными

    Европейская счетная палата: Армии ЕС не способны быстро перемещаться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армии стран Евросоюза не могут быстро передвигаться по территории ЕС, это обусловлено рядом препятствий и недостатков в разработке планов военной мобильности, говорится в отчете Европейской счетной палаты.

    Европейские армии не способны быстро и эффективно перемещаться по территории ЕС, это касается как военного персонала, так и оборудования и поставок, говорится в отчете, передает ТАСС.

    Прогресс в реализации плана действий ЕС по военной мобильности остается неоднозначным. В документе указывается, что существующие препятствия, как в разработке, так и в реализации, мешают достижению цели по быстрому и беспрепятственному перемещению внутри и за пределами Евросоюза.

    Проблемы с перемещением касаются также крупных масштабов перевозок, которые должны осуществляться в короткие сроки.

    Ранее генерал бундесвера Андре Бодеманн заявлял, что между ФРГ и Россией формально нет состояния войны, однако на практике мир уже давно отсутствует.

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    5 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Страны ЕС выразили недовольство действиям фон дер Ляйен во внешней политике

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Евросоюза выразили недовольство действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пытающейся контролировать внешнюю политику ЕС без согласования с государствами-членами, пишет Politico.

    По информации издания, страны ЕС выразили недовольство попытками главы ЕК самостоятельно руководить внешней политикой союза, передает ТАСС.

    Politico сообщает, что фон дер Ляйен заключила соглашение о партнерстве с Иорданией и выделила финансовую поддержку в 3 млрд евро, не консультируясь с властями стран-членов ЕС.

    По словам источника издания, государства были поставлены перед фактом, что вызвало недовольство, учитывая, что именно они будут финансировать соглашение.

    Это не первый случай, когда фон дер Ляйен действует подобным образом, стремясь установить связи с мировыми лидерами, что раздражает многие страны-члены ЕС.

    Депутат Европарламента Начо Санчес Амор отметил, что Урсула фон дер Ляйен использует любую возможность взять контроль над внешней политикой ЕС.

    Он подчеркнул, что внешняя политика должна быть в ведении Совета ЕС, а не Еврокомиссии, и подчеркнул необходимость разъяснения полномочий органов власти ЕС во внешней политике.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

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    6 февраля 2025, 17:25 • Новости дня
    Россия готова ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Захарова заявила о готовности России ввести новые ограничения для дипломатов ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова ввести ответные меры против дипломатических представителей Евросоюза, если европейские страны решат ограничить передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    На брифинге Захарова сообщила, что в западных СМИ появляются сведения о стремлении ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, передает ТАСС.

    Захарова акцентировала внимание на серьезности этой информации, отметив, что Москва не сомневается в ее достоверности. «Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», – заявила дипломат.

    Она предостерегла, что в отношении дипломатов стран ЕС в России будут введены соразмерные ограничения.

    Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев рассказал о регулярных дискуссиях вокруг его высылки из Польши, к которым он уже давно привык и не обращает на них внимания.

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    7 февраля 2025, 17:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала жесткий ответ США на введение новых пошлин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов твердо ответить, если США введут пошлины на европейские товары, и подчеркнула решимость защищать европейские интересы.

    На пресс-конференции в Варшаве фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защищать свои интересы в отношениях с США. Она подчеркнула, что Евросоюз ответит твердо в случае введения США несправедливых пошлин на европейские товары, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз намеревается быть твердым в своих принципах и не оставит действия США без ответа.

    Во вторник сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин президентом США на импорт европейских товаров.

    Ранее Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    4 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    Пушков усомнился в решимости Евросоюза ответить на пошлины США

    Пушков усомнился в решимости ЕС противостоять пошлинам Трампа на импорт

    Tекст: Максим Попов

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза принять жесткие ответные меры на введение пошлин Дональдом Трампом на импорт европейских товаров.

    Алексей Пушков, российский сенатор, выразил сомнение в решимости Евросоюза ответить на возможное введение пошлин Соединенными Штатами. Пушков отметил, что готовность Евросоюза к жестким мерам может быть лишь напускной.

    Он указал, что «духу не хватит» у ЕС схватиться с Трампом, в отличие от более простых ситуаций. «Схлеснуться с Трампом – это не евромелюзгой манипулировать», – отметил Пушков в своем Telegram.

    Накануне Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

    При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что Брюссель подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, подчеркнув, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

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    7 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика России выдержала санкционное давление благодаря диверсификации и технологическому развитию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

    По слова главы кабмина, российская экономика смогла успешно справиться с санкционным давлением, передает РИА «Новости».

    Мишустин отметил, что многие страны, вводившие ограничения, не смогли добиться аналогичных результатов.

    Премьер также подчеркнул, что благодаря усилиям по диверсификации и технологическому развитию, экономика России стала более устойчивой.

    «Мы видим, как наша экономика становится более технологичной и диверсифицированной», – заявил он.

    Мишустин добавил, что российская экономика продолжает адаптироваться к новым вызовам, что позволяет ей сохранять стабильность и обеспечивать устойчивый рост в условиях внешнего давления.

    Премьер-министр сообщил о росте ВВП страны по итогам 2024 года на 4,1%. Этот показатель превысил официальный прогноз на 0,2%, что стало неожиданным успехом для российской экономики.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Мишустин подчеркнул, что данные Росстата свидетельствуют о более благоприятной экономической динамике, чем предполагалось ранее.

    В текущей сложной экономической обстановке такие результаты свидетельствуют о стабильной работе правительства и поддержке со стороны промышленного и аграрного секторов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    6 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе

    FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.

    FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.

    Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.

    Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

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    7 февраля 2025, 07:19 • Новости дня
    Орбан назвал Венгрию «паршивой овцой» Запада

    Орбан заявил, что Венгрия находилась под постоянным давлением США и ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил изданию Neue Zurcher Zeitung, что страна находилась под постоянным давлением со стороны США и Евросоюза из-за своих позиций по миграции, гендерным вопросам и ситуации вокруг Украины.

    Орбан назвал свою страну «паршивой овцой Запада», отметив, что Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны США и Евросоюза, передает РИА «Новости».

     По его словам, страна с населением в десять млн человек не может существовать под таким давлением. Орбан подчеркнул, что демократы в США испытывают негативное отношение к Венгрии из-за различных позиций по вопросам миграции, гендера и ситуации на Украине.

    Он отметил, что ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа и выразил надежду на расширение экономических и политических связей между Венгрией и США.

    Премьер-министр также выразил критику в адрес Евросоюза, акцентируя внимание на слабости Европы и неспособности самостоятельно решить украинский конфликт.

    По его мнению, европейцы должны проявлять больше скромности, так как ЕС, заявляющий о себе как о глобальном игроке, не способен контролировать события в своем регионе.

    Орбан также выразил мнение, что Россия не представляет угрозу для Венгрии и с ней можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, с которым, по его словам, договориться практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

    До этого Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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    7 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Норвегия не наживается на украинском конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил газете Financial Times, что Норвегия не наживается на поставках газа в Европу, несмотря на рекордные объемы экспорта нефти и газа.

    Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине через экспорт нефти и газа в Европу, передает ТАСС.

    Он отметил, что Норвегия выступает альтернативным поставщиком энергоресурсов для ЕС, особенно после сокращения поставок из России.

    Столтенберг подчеркнул, что норвежский газ сейчас составляет около тридцати процентов поставок в Европейский союз. Он также отметил, что почти 90% нефти, экспортируемой из Норвегии, идет в Европу.

    Кроме того, Столтенберг заверил, что Норвегия поддержит Европейский союз в случае, если США введут пошлины на весь импорт из ЕС. Он подчеркнул, что Осло стремится избежать торговой войны между США и Европой, но, если ситуация обострится, будет работать с ЕС для нахождения решения.

    Ранее руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер сообщал, что сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    6 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    В ЕС назвали самоубийством рост оборонных расходов за счет сокращения социальных

    Guardian: Европейские страны не найдут средства для роста оборонных расходов из-за бюджетных ограничений

    Tекст: Вера Басилая

    Социально неприемлемо и политически самоубийственно для большинства стран Западной Европы финансировать рост расходов на оборону в мирное время за счет сокращения социальных расходов, сообщил старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.

    В колонке для газеты Guardian Тейлор написал, что Европа не сможет в ближайшее время увеличить свои оборонные бюджеты из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом и высокими ценами на энергию, передает РИА «Новости».

    Он указал на необходимость роста оборонных инвестиций, чтобы поддержать Украину, однако отметил, что перевод средств из социальных программ для увеличения оборонных бюджетов является неприемлемым.

    Тейлор подчеркнул, что было бы политически самоубийственно для стран Западной Европы сокращать расходы на социальные программы ради увеличения оборонных бюджетов. В ходе неформального саммита ЕС обсуждались меры по смягчению бюджетных правил для увеличения национальных оборонных расходов. Среди предложений было исключение военных расходов из расчетов долга и дефицита. Однако Тейлор считает, что такие меры не обеспечат быстрых финансовых решений.

    Он предложил создать общий европейский фонд в размере до 500 млрд евро для поддержки оборонных расходов. Помимо финансовых трудностей, дополнительным препятствием для усиления оборонных сил является дефицит квалифицированных кадров в данной сфере.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала использовать свои инструменты для поддержки увеличения оборонных расходов странами ЕС.

    Между тем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала предложение генсека НАТО Марка Рютте о перераспределении части социальных выплат на оборону, назвав это попыткой поддержки американских интересов в Европе.

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    5 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Неизвестные устроили стрельбу у метро в Брюсселе

    Неизвестные открыли огонь у станции метро Clemenceau в Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брюсселе утром неизвестные открыли стрельбу у станции метро Clemenceau, никто не пострадал, но несколько станций метро закрыты.

    Утром в среду в столице Бельгии, Брюсселе, неизвестные лица устроили стрельбу у станции метро Clemenceau, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел около шести утра по местному времени. Нападавшие открыли огонь в воздух и затем скрылись с места происшествия.

    По предварительным данным, злоумышленники могли скрыться в тоннелях метро. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал. На данный момент бельгийская полиция активно ищет причастных к стрельбе.

    Для обеспечения безопасности несколько станций метро в Брюсселе остаются закрытыми. Полиция проводит проверку территории и опрашивает свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Брюсселе усилили меры безопасности в связи со стрельбой в центре города, где неизвестный из автоматического оружия застрелил по меньшей мере двух человек. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с террористическим нападением на шведских граждан в Брюсселе. Мужчина, устроивший стрельбу на улице во время футбольного матча, был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

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