США приостановили программу приема беженцев с Украины

Миграционная служба США прекратила прием заявок от украинских беженцев по программе U4U

Tекст: Мария Иванова

Служба гражданства и иммиграции США временно приостановила прием заявок по программе «Единение ради Украины» (U4U), сообщает ТАСС. Это связано с указом президента Дональда Трампа от 20 января, который направлен на «Защиту наших границ» и требует пересмотра действующих программ.

В уведомлении службы говорится о приостановке приема формы I-134A и других документов, необходимых для участия в программе. Программа U4U позволяла украинским гражданам и их родственникам прибыть в США с легальным статусом на два года при наличии спонсора, который оказывал бы финансовую поддержку. Приостановка программы будет действовать до завершения оценки ее условий и процедур.

Ранее газета The New York Times сообщала, что более 150 тыс. граждан Украины воспользовались этой программой с момента ее запуска при президенте Джо Байдене. Представители администрации Трампа неоднократно заявляли о несоответствии некоторых программ для беженцев американскому законодательству. Новый указ требует прекращения программ, не отвечающих обновленной миграционной политике.

Одновременно с этим канал NBC News сообщил, что иммиграционные власти США задержали почти 1,2 тыс. человек за один день. Из задержанных 52% арестованы за преступления, остальные – за незаконное пересечение границы. Администрация Трампа намерена увеличить число задержаний за нарушения миграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам временно проживать в стране, включая граждан Украины.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до 1,5 тыс. в день с акцентом на тех, кто подозревается в преступлениях.