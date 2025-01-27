Трамп приказал увеличить число задержаний мигрантов до полутора тысяч в день

WP: Администрация Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тысяч в день

Tекст: Мария Иванова

Согласно сообщению газеты The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа обязала Службу таможенного и пограничного контроля (ICE) значительно увеличить количество задержанных мигрантов до 1200-1500 человек в день. Это решение было принято после разочарования президента результатами предыдущих кампаний по депортации.

На брифинге для руководства ICE была представлена новая стратегия, требующая от региональных подразделений проводить минимум 75 задержаний в день. В случае невыполнения этих требований руководителям грозит взыскание. Источники утверждают, что служба сфокусируется на задержании мигрантов, подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

По данным прошлого года, на территории США находились около 670 тыс. таких правонарушителей. Пресс-секретарь Белого дома назвала такие сообщения ложными, но отказалась ответить на дополнительные вопросы.

Ранее министерство внутренней безопасности расширило полномочия правоохранительных органов для ускоренной депортации мигрантов. Президент Трамп также подписал указ о чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, ранее активно выступая за ужесточение иммиграционной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить программы, разрешавшие мигрантам временно проживать в стране, включая граждан Украины.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о неприемлемости депортации нелегалов из США, называя это политическим давлением на страны Латинской Америки.

Между тем МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.