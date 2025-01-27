Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Куба осудила депортацию нелегалов из США как политическое давление
МИД Кубы обвинил США в нарушении прав человека при депортации нелегальных мигрантов
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о неприемлемости депортации нелегалов из США, называя это политическим давлением на страны Латинской Америки.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США является нарушением прав человека и используется как средство политического давления на страны Латинской Америки, передает РИА «Новости». Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба поддерживает инициативы Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, направленные на борьбу с такими злоупотреблениями.
Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил американским самолетам с депортируемыми гражданами доступ в страну, объяснив это неподобающим обращением с мигрантами. В свою очередь, власти Бразилии осудили США за депортацию своих граждан в наручниках, называя это нарушением их прав.
В ответ на отказ Колумбии принимать депортированных, США ввели санкции и 25-процентные пошлины на товары из этой страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что это только начало, и предупредил о дополнительных мерах, включая визовые ограничения для колумбийских чиновников и их семей. Трамп также анонсировал усиленные проверки для колумбийцев на границе США.
В своей первой речи после вступления в должность, Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов в США и начать процесс экстрадиции миллионов людей. Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен, что отразится на потребителях. Колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. На севере Мексики в муниципалитете Касас-Грандес были обнаружены десятки тайных захоронений, из которых извлечены останки 56 человек, что стало результатом совместной операции прокуратуры и поисковой команды.